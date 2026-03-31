Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı

İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail'in Tubas kentinde gerçekleştirdiği saldırıda 3 Filistinli genç yaralandı. Filistin Kızılayı, yaralıların tedavi için hastaneye kaldırıldığını açıkladı. İsraillilerin Filistinlilere ait mülkleri ateşe verdiği bildirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Tubas kentine bağlı Teyasir beldesine saldırısı sonucu 3 Filistinli genç yaralandı.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan yazılı açıklamada, sağlık ekiplerinin saldırıda yaralanan gençlere müdahale ederek tedavi için hastaneye kaldırdığı belirtildi.

Görgü tanıkları da İsraillilerin Teyasir beldesi çevresinde Filistinlilere ait arazilere saldırarak gençleri taş ve sopalarla darbettiğini aktardı.

Tanıklar ayrıca İsraillilerin beldede bir traktörü ve Filistinlilere ait bazı mülkleri ateşe verdiğini ifade etti.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyine göre, İsrail-ABD'nin İran'a 28 Şubat'ta başlayan saldırılarının ardından Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'da 443 saldırı gerçekleştirdi.

İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da sürdürdüğü saldırılarında ise 1137 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 700 kişi yaralandı, yaklaşık 22 bin kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar
