Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da bir aracı ateşe verdi

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir aracı ateşe verdi ve evlerin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı.

Görgü tanıklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Ebu Felah köyünün çevresine baskın düzenledi.

Fanatik Yahudilerin bir Filistinliye ait aracı ateşe verdikten sonra bazı evlerin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdığı ve ardından bölgeden ayrıldığı belirtildi.

Filistinliler, Batı Şeria'daki köy ve beldelere yönelik saldırılarda Filistin mülklerinin ateşe verildiğini ve vatandaşlara saldırılar düzenlendiğini, bu saldırıların İsrail askerlerinin koruması altında gerçekleştiğini ifade ediyor.