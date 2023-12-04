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İsrail'in bacaklarından yaraladığı 7 yaşındaki Gazzeli Hayat: "Yaşamak istiyorum"

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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda iki bacağından yaralanan ve annesi dahil birçok yakınını kaybeden 7 yaşındaki Hayat, tedavi olarak evine dönmenin hayalini kuruyor.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda iki bacağından yaralanan ve annesi dahil birçok yakınını kaybeden 7 yaşındaki Hayat, tedavi olarak evine dönmenin hayalini kuruyor.

İsrail saldırılarında bacaklarından yaralanan Filistinli kız, yaşadığı travmayı ve acılarını, kucağındaki oyuncak bebekleriyle oynayarak hafifletmeye çalışıyor.

Hayat, tekerlekli sandalyeyle Deyru'l Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin avlusunda babasıyla gezinirken oyuncak bebekleriyle kendini teskin ediyor.

"İsmim Hayat ve hayatı seviyorum"

Filistinli kız ve ailesi, saldırılar nedeniyle bir süre önce kuzeyden göç ederek Gazze'nin orta kesimlerinde yer alan akrabalarının evine sığındı. Ancak saldırılar, aileyi ve yakınlarını Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki bu evde de yakaladı.

AA muhabiriyle acılarını paylaşan Hayat, bombardıman sırasında evde olduğunu belirterek, "Saldırıda annem, dedem ve bazı akrabalarım şehit oldu. Ben yaralandım. Beni hastaneye kaldırdılar." dedi.

Yurt dışında tedavi olmayı ve yeniden hayata tutunmayı umut eden Filistinli küçük kız, şunları söyledi:

"İsmim Hayat, hayatı seviyorum ve yaşamak istiyorum. Mısır'da tedavi olmak, iyileşmek ve evime dönmek, dedemlere gitmek ve yeniden oyun oynamak istiyorum."

Yaşadığı acılara rağmen kuzenleriyle ve arkadaşlarıyla oyun oynayarak rahatladığını ifade eden Hayat, "Korktuğum zamanlar kuzenlerimle oyun oynayarak kendimi meşgul ediyorum." diye konuştu.

"Eşim, babam ve kardeşim dahil 18 yakınım şehit oldu"

Hayat'ın babası Cafer Makbel de İsrail'in 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne düzenlemeye başladığı saldırılardan sonra kuzeydeki El-Kerame bölgesinden çıkarak Nusayrat Mülteci Kampı'nda akrabalarının evine sığındıklarını söyledi.

İçinde oldukları sırada üç katlı binanın aniden bombalandığını belirten Makbel, şunları anlattı:

"Saldırıda eşim, babam ve kardeşim dahil 18 yakınım şehit oldu. Kızımın her iki bacağında, uyluk ve kaval kemiklerinde kırıklar oluştu. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı, platin takıldı ancak Hayat'ın daha fazla tedaviye ihtiyacı var. Tedavi görmesini ve yeniden yürüyebilmesini ümit ediyorum."

Kaynak: AA / Güncel

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