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İsrail'in ateşkese rağmen Şifa Hastanesi yakınında İHA saldırısında 1 Filistinli öldü

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İsrail ordusunun ateşkese rağmen Şifa Hastanesi girişi yakınında bir aracı İHA ile hedef aldığı saldırıda 1 Filistinli öldü, 1 kişi yaralandı. Bugün sabah saatlerinden itibaren Gazze'nin çeşitli bölgelerindeki saldırılarda ölü sayısı 8'e yükseldi.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde bir araca düzenlediği saldırıda bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA) Gazze kentinin batısında Şifa Hastanesi girişi yakınında bir aracı hedef aldı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre bir Filistinli hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun, bugün sabah saatlerinden itibaren Gazze'nin çeşitli bölgelerinde düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 8'e yükseldi.

İsrail ordusu gece saatlerinde de Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesi'nin ikinci katını bombalamıştı.

Saldırıda aralarında bir çocuk ile bir doktorun da bulunduğu 6 Filistinli hayatını kaybetmiş, en az 30 kişi de yaralanmıştı.

Gün içinde Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerine düzenlediği saldırılarda da 1 Filistinli daha hayatını kaybetmiş, 1 Filistinli ise ağır yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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