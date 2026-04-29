İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde düzenlediği saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere düzenlediği saldırılarda 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İsrail ordusunun 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'daki saldırıları sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'in güneydeki Sur kentine bağlı Hinniye beldesine düzenlediği saldırısında Şevki Diyab ailesinden bir çocuk ile anne ve babası hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, Coya beldesine yapılan hava saldırısında ise 2 kişinin öldüğünü, 5'i çocuk 22 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusu sabah saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyinde çok sayıda beldeye hava saldırıları düzenlemişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 500'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
