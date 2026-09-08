Haberler

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında 1355 kişi öldü, 4 bin 429 kişi yaralandı

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 4 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'de son 24 saatte 4 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1355 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 516 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 827 kişinin cenazesinin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 73 bin 662'ye, yaralı sayısının 174 bin 627'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor

Kaynak: AA
Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçimi! İşte 3. tur sonuçları

Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçimi! İşte 3. tur sonuçları
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başbakan “Almayın” dedi, vatandaşlar kuyumculara koştu! Satışlar patladı

Başbakan “Almayın” dedi, vatandaşlar kuyumculara koştu
Şampiyonlar Ligi başlıyor ama Arda Güler yok! İşte nedeni

Şampiyonlar Ligi başlıyor ama Arda yok! İşte nedeni
Şampiyonlar Ligi 10 bin kez oynatıldı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tur şansı

Şampiyonlar Ligi binlerce kez oynatıldı! İşte takımlarımızın tur şansı
Cenazede herkes geçip giderken tabutu başında dua eden o genç kim?

Bir tek o el açtı! Herkes kim olduğunu merak ediyor
Melissa Vargas'ın annesini görenler şaştı kaldı

Vargas'ın annesini görenler şaştı kaldı
İntihar edeceğini söyleyen kızın yayınına annesi de girdi

İntihar edeceğini söyleyen kızın yayınına annesi de girdi
Diyarbakır'da kan donduran cinayet! Duvara çakılı halde bulundu

Kan donduran cinayet! Duvara çakılı halde bulundu