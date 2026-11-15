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İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte 4 Filistinli öldü

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Gazze Sağlık Bakanlığına göre İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte 4 Filistinli öldü, 6 kişi yaralandı. Açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten bu yana 1647 kişinin öldüğü, 5 bin 969 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 4 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'de son 24 saatte biri daha önceki saldırılarda yaralanan bir kişi olmak üzere 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1647 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 bin 969 kişinin yaralandığı; aynı dönemde enkaz altından 850 kişinin cenazesinin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 74 bin 699'a, yaralı sayısının 176 bin 98'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA
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