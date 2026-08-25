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Ateşkes İhlali: Han Yunus'ta Bir Filistinli Daha Hayatını Kaybetti

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İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'de Han Yunus'a düzenlediği saldırıda yaralanan Filistinli Rızk Ebu Şahme hayatını kaybetti. Bölgede ev ve çadırlara ateş açıldı, Beyt Lahiya ve Bureyc Kampı da bombalandı.

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine dün düzenlediği saldırıda yaralanan Filistinli Rızk Ebu Şahme yaşamını yitirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi, İsrail ordusunun dünkü saldırısında yaralanan Ebu Şahme'nin hastaneye getirildiğini bugün ise hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Han Yunus'un güneyinde İsrail ordusuna ait araçlardan Filistinlilerin evleri ve yerinden edilmiş kişilerin çadırlarına yoğun ateş açıldı.

İsrail topçuları da Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nın kuzeyini ve Vadi Gazze Köprüsü çevresini bombaladı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde ise İsrail ordusuna ait araçlardan Filistinlilerin evlerine yoğun ateş açıldığı, bölgenin yoğun topçu atışlarına maruz kaldığı belirtildi.

Kaynak: AA
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