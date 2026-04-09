Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusunun Gazze'deki saldırısında 1 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ederek düzenlediği saldırılarda 1 Filistinli hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. 10 Ekim 2025'ten bu yana Gazze'deki İsrail saldırılarında ölü sayısı 736'ya ulaştı.

İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyine düzenlediği saldırılarda 1 Filistinli hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA) Refah kentini bombaladı. Saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail askerlerinin kuzeydeki Beyt Lahiya'da açtığı ateş sonucu 1 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu neredeyse her gün ateşkes anlaşmasını ihlal ederek, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılar düzenliyor.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 736 kişi öldürüldü, 2 bin 35 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı 72 bin 315'e, yaralı sayısı 172 bin 135'e yükseldi.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud
Büşra Pekin gözaltına alındı

'Çok güzel hareket bunlar' ile tanınmıştı! Gözaltına alındı
