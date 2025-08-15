İsrail'in Aşırı Sağcı Bakanından Provokatif Baskın

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistin direnişinin sembol isimlerinden Fetih Hareketi üyesi Mervan el-Bergusi'yi tutulduğu hücreye baskın düzenleyerek tehdit etti.

İsrail'de yayın yapan Kanal 7 televizyonunun haberine göre, aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, İsrail'in güneyindeki Ramon Hapishanesi'nde tutulan Ulusal Kurtuluş Hareketi "Fetih" Merkez Komitesi üyesi Bergusi'nin hücresine baskın düzenledi.

Bergusi'yi tehdit eden Ben-Gvir, "İsrail halkına kim bulaşırsa, kim çocuklarımızı katlederse, kim kadınlarımızı katlederse, onları yok edeceğiz. Bizi yenemeyeceksiniz." ifadelerini kullandı.

İsrailli Kanal 7, Ben-Gvir'in Bergusi'nin hücresine düzenlediği provokatif baskının görüntülerini yayınladı.

Görüntülerde, Bergusi'nin sağlık durumunun kötü olduğu görüldü.

Filistin direnişinin sembol isimlerinden Mervan Bergusi, 1987'de yaşanan ilk İntifada'nın önemli aktörlerinden biri kabul ediliyor. Aynı zamanda 2000 yılındaki ikinci İntifada da önemli rol oynayan Bergusi, 2002'den bu yana İsrail'de tutuklu bulunuyor.

İsrail, Fetih Hareketi Merkez Konseyi üyesi Bergusi hakkında 5 kez müebbet ve 40 yıl hapis cezası vermişti.