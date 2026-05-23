İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu'nun İspanyol üyeleri ülkelerine döndü

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırıda alıkoyduğu İspanyol aktivistler, Türkiye ve Almanya'dan kalkan uçaklarla ülkelerine döndü. Aktivistler, İsrail'i saldırganlıkla suçlarken, İspanya Kültür Bakanı Urtasun başsavcılıktan soruşturma talep etti.

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği yasa dışı saldırılarda alıkoyduğu İspanyol aktivistler ülkelerine döndü.

Türkiye ve Almanya'dan kalkan uçaklarla gelen aktivistler Barselona, Bilbao, Valensiya ve Madrid kentlerindeki havalimanlarında kendilerini bekleyen aileleri, arkadaşları ve Filistin'e destek veren örgütlerin üyeleri tarafından karşılandı.

Aktivistler, basına yaptıkları açıklamalarda İsrail'in saldırganlığına dair suçlamalarını yineledi.

Öğretmen olan Küresel Sumud Filosu üyesi Ariadna Masmitja, "Kaçırıldık ve vahşice saldırıya uğradık." dedi.

Avrupa Birliği'ni (AB) İsrail'e karşı tavır almaya, bu ülke ile ilişkilerini kesmeye ve Uluslararası Ceza Mahkemesine şikayette bulunmaya çağıran Masmitja, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hakkında tutuklama emri var. O devletle tüm ilişkiler kesilmelidir." şeklinde konuştu.

Kültür Bakanı Urtasun, başsavcılığın İsrail'e karşı soruşturma başlatmasını istedi

Barselona El Prat havalimanında aktivistleri karşılamaya gelenler arasında olan Kültür Bakanı Ernest Urtasun, İsrail'in filo üyelerine yönelik "kötü muamele, işkence ve cinsel saldırıları" ile ilgili İspanya'daki başsavcılığın soruşturma başlatmasını istedi.

Urtasun, "Bunun cezasız kalmasına izin vermeyeceğiz. Başsavcılığın derhal Ulusal Mahkeme'de soruşturma başlatmasını ve vatandaşlarımıza işkence ve kötü muamelede bulunanlardan dava açılmasını istiyoruz." dedi.

AB ile İsrail arasındaki ortaklık anlaşmasının "nihayet sona erdirilmesi" için çabaların devam etmesi çağrısında bulunan İspanyol bakan, "Bu anlaşmanın halen yürürlükte olması bir utançtır. İspanya hükümetinin anlaşmanın askıya alınmasıyla ilgili talebini bir kez daha yineliyorum." açıklamasında bulundu.

Diğer yandan Ankara'dan Bilbao'ya gelen 6 aktivistin karşılanması sırasında havalimanında polis ile bir grup arasında olay çıktı.

Cop kullanarak gruba müdahale eden Bask yerel polisinin, "ağır itaatsizlik, tutuklamaya direnme ve polis memuruna saldırma suçlarından" 4 kişiyi gözaltına aldığı açıklandı.

Olayın ardından, Bask Güvenlik Dairesi soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli
