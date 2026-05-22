Küresel Sumud Filosu'nda İsrail'in alıkoyduğu Güney Koreli 2 aktivist ülkelerine döndü

Güncelleme:
İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırıda alıkoyduğu iki Güney Koreli aktivist, Seul'e döndü. Aktivistler, İsrail güçlerinin şiddet ve işkence uyguladığını belirtti. Güney Kore Dışişleri Bakanlığı olayı ciddiye aldığını ve gerekli önlemleri alacağını açıkladı.

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği yasa dışı saldırılarda alıkoyduğu 2 Güney Kore vatandaşı ülkelerine döndü.

Yonhap ajansının haberine göre, İsrail tarafından alıkonulan Güney Koreli aktivistler Kim Ah-hyun ve Kim Dong-hyeon, başkent Seul'deki Incheon Uluslararası Havalimanı'na indi.

Kim Ah-hyun havaalanında gazetecilere yaptığı açıklamalarda, Gazze'de insanların sadece bombalarla değil, aynı zamanda açlıktan da öldüğünü hatırlattı.

Gazze'deki durum devam ettiği sürece ne kadar tehlikeli olursa olsun yolculuğa bir kez daha çıkmaya hazır olduğunu söyleyen Kim, İsrail güçleri tarafından yüzüne darbe aldığını ve sol kulağının iyi duyamadığını belirtti.

Diğer aktivist Kim Dong-hyeon ise İsrail güçlerinin aktivistlere "işkence" yaptığını ve aktivistlerin "dayanılmaz bir şiddet gördüklerini" anlattı.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, aktivistlerin İsrail güçleri tarafından saldırıya uğradıklarına dair ifadelerini ciddiye aldıklarını aktararak, iki aktivistin durumuyla ilgili endişelerini İsrail'e ilettiklerini açıkladı.

Bakanlık, incelemelerin ardından gerekli önlemleri alacaklarını kaydetti.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, İsrail ordusunun uluslararası sularda seyreden Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği yasa dışı saldırılarda aktivistleri alıkoymasına tepki göstererek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Güney Kore'ye giriş yapması halinde tutuklanmasının değerlendirilmesi gerektiğini söylemişti.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç
