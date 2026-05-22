İsrail'in uluslararası sularda hukuk dışı şekilde alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu'nun Fransız aktivistlerinden oluşan ilk kafilesi ülkelerine döndü.

İsrail tarafından alıkonulan filonun Fransız aktivistlerden oluşan ilk kafilesi, yerel saatle 12.50 sularında Fransa'nın Paris Charles de Gaulle Havalimanı'na indi.

Filistin destekçileri, kafileyi havalimanında Filistin bayrakları ve çiçeklerle karşıladı.

"Kahramanlarımızla dayanışma" yazılı dövizler taşıyan Filistin destekçileri, "Özgür Filistin", "Tecavüzcü, katil İsrail" ve "Hepimiz Gazze'nin çocuklarıyız" sloganları attı.

"Son derece ağır bir muameleye maruz kaldık"

Fransız aktivist Noe Tissot, havalimanında AA muhabirine yaptığı açıklamada, uluslararası sularda İsrail ordusu tarafından saldırıya uğradıklarını belirtti.

Tissot, İsrail ordusunun aktivistleri kaçırarak 2 farklı gemiye götürdüğünü anlatarak, "Biz bu süreçte nereye gittiğimizi, Kıbrıs'a mı yoksa İsrail'e mi götürüldüğümüzü bilmiyorduk. Bu iki gün boyunca son derece ağır muameleye maruz kaldık." ifadelerini kullandı.

Kendisinin durumun daha zor olduğu gemide tutulduğunu aktaran Tissot, söz konusu gemide fiziksel ve psikolojik işkenceye maruz kaldıklarını vurguladı.

Tissot, İsrail tarafından gördükleri kötü muamele hakkında, "Bunlar, bireysel dayaklardan tutun da daha sert cezalara kadar uzanan son derece aşağılayıcı muamelelerdi." dedi.

"Bazı kadınlar cinsel saldırılara maruz kaldı"

Konteynerlerden oluşan bir alana her bir aktivistin girdikten sonra dövüldüğünü belirten Tissot, aktivistlerden kaburgaları kırılanların olduğunu, bazılarına karşı ise elektroşok cihazı kullanıldığını dile getirdi.

Tissot, kasti olarak uykusuz bırakıldıklarını, sesli müziklerle dinlenmeye zorlandıklarını anlatarak, "Bazı kadınlar cinsel saldırılara maruz kaldı. Bizleri saatlerce dizlerimizin üzerinde, kafamız yerde tuttular. Defalarca hakarete uğradık, saçlarımızı çektiler, (silahların) dipçiğiyle dövüldük." şeklinde konuştu.

Fransa'nın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu desteklemeye son vermesini istediğini vurgulayan Tissot, "Bizim yaşadıklarımızın Filistin halkının günlük hayatı olduğunu hatırlatmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Kafileyi karşılamak için havalimanına gelen Aubervilliers Belediye Başkan Yardımcısı Carolina Faye ise aktivistlerin kötü muamele gördüğü görüntülerin yanı sıra dünden bu yana uğradıkları cinsel saldırı, tecavüz ve farklı istismarlara dair yapılan açıklamalar nedeniyle son derece endişeli olduklarını kaydetti.

"Her zamanki gibi İsrail, uluslararası hukuka uymuyor"

Faye, aktivistlerin ülkelerine dönmelerinden ötürü içlerinin rahatladığını dile getirerek, Filistin'de yaşananlar ve insani yardım ulaştırmaya giden aktivistlerin maruz kaldıkları nedeniyle öfkeli olduklarını ifade etti.

İsrail'in filoya uluslararası sularda müdahale etmesini uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayan Faye, "Her zamanki gibi İsrail, uluslararası hukuka uymuyor." dedi.

Aktivistlerin gördüğü muamelenin Birleşmiş Milletler (BM) tarafından işkence eylemleri olarak görülebileceğini belirten Faye, Paris hükümetinin bu durum karşısında harekete geçmediğini söyledi.

Faye, "(Fransa Dışişleri Bakanı) Jean-Noel Barrot'dan yalnızca hafif bir tepki aldık. 'Şoke olduğunu' söyledi ve İsrail Büyükelçisi'nden izahat istedi." ifadesini kullandı.

"Bunlar Filistinlileri öldürmek için kullanılan aynı silahlar"

İsrail'in çok sayıda kırmızı çizgiyi aştığını vurgulayan Faye, "Fransa ve uluslararası toplumun sorumluluğunu üstlenmesi için daha ne kadar ileriye gidilmesi gerekiyor? Fransa'yla ilgili ısrar ediyorum çünkü bu konularda son derece büyük bir sorumluluğu var." diye konuştu.

İsrail hükümetinden birçok ismin, Gazze Şeridi dahil Filistin'de etnik temizlik yapmak istediğini söylediği açıklamaların olduğuna değinen Faye, "Avrupa Birliği ve İsrail arasındaki Ortaklık Anlaşması'nı bozmak gibi farklı adımlar atılmalı; bu anlaşma Avrupa Birliği'nin İsrail'e silah satmasını sağlıyor, bunlar Filistinlileri öldürmek için kullanılan aynı silahlar." görüşlerini paylaştı.

Filonun diğer Fransız aktivistlerinin gün içinde Fransa'ya ulaşması bekleniyor.