Yaralı Küresel Sumud Filosu aktivistleri İstanbul'da tedavi altına alındı

Güncelleme:
İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu'ndaki yaralı aktivistler, THY uçaklarıyla İstanbul'a getirilerek hastaneye kaldırıldı. Kaburga kırığı ve elektroşok yaraları bulunan aktivistler tedavi edilirken, diğerleri Adli Tıp'a sevk edildi.

İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu'nda yer alan yaralı aktivistler tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Türk Hava Yollarına (THY) ait 3 uçakla İstanbul Havalimanı'na getirilen aktivistlerden bazılarının yaralı olduğu belirlendi.

Uygulanan şiddet nedeniyle kaburgalarında kırık ve çatlak oluşan, elektroşok işkencesi sebebiyle vücutlarında yaralar meydana gelen aktivistler, tedavi edilmek üzere ambulanslarla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Diğer aktivistler ise sağlık muayenesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yaralanan aktivistlere ilişkin detaylı raporun Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemenin ardından hazırlanacağı öğrenildi.

Öte yandan, İsrail askerlerinin plastik mermisiyle bacağından yaralanan ve İsrail'deki hastanelerde tedavi edilmeyi reddeden aktivistlerden Mecid Bağçivan da aynı hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Duman Arı
