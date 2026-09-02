Gazze'deki doktor: İsrail gardiyanları işkenceyi sürdürüyor

İsrail ordusunun Gazze'de alıkoyduğu Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye, İsrailli gardiyanların kendisini darbetmeyi sürdürdüğünü, uykusuz bıraktığını ve tutukluluk koşulları hakkında avukatına bilgi vermemesi için tehdit ettiğini belirtti.

İsrail İnsan Hakları İçin Doktorlar kuruluşundan yapılan açıklamaya göre, Filistinli doktor Ebu Safiyye, 30 Ağustos'ta görüştüğü avukatı aracılığıyla tutukluluk durumuna ilişkin bilgi verdi.

Ebu Safiyye, İsrailli gardiyanların hassas bölgler de dahil olmak üzere vücudunun çeşitli bölgelerini darbettiğini aktardı.

İsrailli gardiyanların gece saatlerinde gürültü yaptığını ve hoparlörler kullanarak kasıtlı olarak kendisini uykudan mahrum bıraktığını anlatan Ebu Safiyye, avukatıyla daha önce yaptığı görüşmenin ardından da saldırıya uğradığını hatırlattı.

Ebu Safiyye, tutukluluk şartlarıyla ilgili bilgileri avukatına söylememesi için İsrailli gardiyanlar tarafından tehdit edildiğini söyledi.

Bağımsız muayene talebi

İnsan Hakları İçin Doktorlar kuruluşu, Ebu Safiyye'nin kendilerinin tayin edeceği, bağımsız bir doktor tarafından muayene edilmesine izin verilmesi için yasal işlem başlattıklarını duyurdu.

Kuruluşun açıklamasında, 7 Temmuz'da İç Hastalıkları Uzmanı Dr Amit Tirosh'un Ebu Safiyye'yi muayene etmesi için talepte bulunulduğu ancak bu talebin onaylanmadığı aktarıldı.

Mahkemeye sunulan dilekçede, Filistinli doktorun cezaevi hizmetleri sağlık merkezine nakledilmesinin, "normal hapishane bölümlerinde karşılanamayacak kadar ciddi tıbbi ihtiyaçlarının bulunduğunu" gösterdiği ve bunun için ikinci bağımsız bir tıbbi görüşün alınmasını gerektirdiği ifade edildi.

Bu talebin ardından Ebu Safiyye'nin, kuruluş aracılığıyla İsrail mahkemesine bir dilekçe sunduğu ancak İsrail Cezaevi İdaresi'nin dilekçeye yanıt vermek için ek süre talep ettiği kaydedildi.

Ebu Safiyye'nin bir an önce muayene edilmesi talep edilen açıklamada, "Daha fazla gecikme için hiçbir gerekçe yok." ifadesi kullanıldı.

Filistinli Doktor Ebu Safiyye kendi ifadelerinde 10 Ağustos'ta alıkonulduğu Rakeft tesisinden Remle Cezaevi'ndeki Cezaevi Hizmetleri Tıp Merkezine götürüldüğünü, burada yapılan bir dizi testten sonra sağlık sorunlarının bulunduğunun ortaya çıktığını anlattı.

Cezaevi İdaresi'nden temin edilen resmi tıbbi kayıtlarda Ebu Safiyye'nin sol gözünde yaralanma olduğu ve sağlık personeline baş ve göğüs bölgesindeki yaralanmalarla ilgili şikayetlerde bulunduğu yer aldı.

Ebu Safiyye'nin son görüşmesinde "kendisine yönelik kasıtlı istismarın hala devam ettiğini söylediği" belirtildi.

Filistinli 14 doktorun serbest bırakılması talebi

Öte yandan, İsrail Yüksek Mahkemesi'nin yetkili makamlara, aralarında Hüsam Ebu Safiyye'nin de bulunduğu ve İsrail'in herhangi bir suçlama olmadan Gazze'den alıkoyduğu 14 Filistinli doktorun serbest bırakılması talebine ilişkin durumunu netleştirmeleri için 13 Eylül'e kadar mühlet verdiği bildirildi.

İsrail mahkemesi, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in veya yetkilendirdiği kişinin alıkonulan 14 doktorun, doktor olmasını da dikkate alarak, serbest bırakılmaları talebini özel olarak değerlendirip değerlendirmediği konusunda açıklama talep etti.

Mahkemenin ayrıca, bu yetkinin kullanılması halinde kararı veren kişinin kimliğinin de açıklanmasını istedi.

Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ebu Safiyye, 27 Aralık 2024'te hastaneye baskın düzenleyen İsrail askerleri tarafından alıkonulmuştu.

İsrail Berşeva Bölge Mahkemesi, 28 Nisan'da Ebu Safiyye'nin "Yasa Dışı Muharipler Yasası" kapsamında, kendisine herhangi bir suçlama yöneltilmeksizin tutukluluk süresinin uzatılmasına karar vermişti.

Kaynak: AA