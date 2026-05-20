Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in Küresel Sumud Filosu katılımcılarına kötü muamelesine tepki gösterdi

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in "Özgürlük Filosu" ve "Küresel Sumud Filosu"na katılan aktivistleri alıkoymasını, dünyayı "sindirmeyi" amaçlayan sistematik bir politika şeklinde niteledi.

Cemiyetten yapılan yazılı açıklamada, İsrail makamlarının Filistin'e destek veren sesleri bastırmak ve dünya genelindeki dayanışma gösteren aktivistleri korkutmak amacıyla uluslararası aktivistlerin "kaçırılmasını" organize bir uygulamaya dönüştürdüğü belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in bu politikayla "Filistin halkıyla dayanışmayı düşünen herkesin gözaltı, kötü muamele, tutuklama ve işkenceyle karşı karşıya kalacağı" mesajını vermeyi hedeflediği vurgulandı.

İsrail makamlarının son dönemde yüzlerce uluslararası aktiviste yönelik benzer uygulamalarda bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Küresel Sumud Filosu" ve "Özgürlük Filosu"ndaki aktivistlerin kuşatılarak alıkonulduğu ve zorla Aşdod Limanı'na götürüldüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in de katıldığı belirtilen kötü muamele, işkence ve aşağılamaların, İsrail hapishanelerindeki Filistinli ve Arap tutukluların günlük yaşamından bir kesiti yansıttığı ifade edildi.

İsrail hapishanelerinin, Filistinlilere karşı sistematik yok etme politikalarının en belirgin alanlarından biri haline geldiği aktarılan açıklamada, tutuklu ve hükümlülere yönelik "örgütlü suçlarda benzeri görülmemiş bir artış" yaşandığına işaret edildi.

Aktivistlere "Filistin davasının yanında duran özgür sesler" nitelemesi

Alıkonulan aktivistlerin "Filistin davasının yanında duran özgür sesler" şeklinde nitelendirildiği açıklamada, "Gazze'ye yönelik soykırımın durdurulması, ablukanın kırılması ve aç bırakma politikasına son verilmesi" için uluslararası dayanışmanın sürdürülmesi çağrısında bulunuldu.

Cemiyetin açıklamasında ayrıca uluslararası toplum ve insan hakları kuruluşlarından, gözaltındaki aktivistlerin derhal serbest bırakılması ve akıbetlerinin açıklanması için İsrail'e baskı yapmaları istendi.

Açıklamada, İsrail'e yönelik "cezasızlık politikasını pekiştiren uluslararası acziyetin" sona erdirilmesi ve "işgalle sistematik şekilde sürdürülen işbirliğinin" durdurulması çağrısı yapıldı.

İsrailli Bakan Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'na gittiği ve İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüyü paylaştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansıyor. Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyuluyor.