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İsrail ve Venezuela 15 Yıl Sonra Konsolosluk Açıyor

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İsrail ile Venezuela, 2009'dan bu yana ilk kez konsolosluklarını karşılıklı olarak yeniden açma kararı aldı. İki ülkenin dışişleri bakanları, vatandaşlara konsolosluk hizmeti sunmak için koordinasyon mekanizması kurulmasında mutabık kaldı.

İsrail ile Venezuela 2009'dan bu yana ilk kez konsolosluklarını karşılıklı olarak yeniden açma kararı aldı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, yaptığı yazılı açıklamada, Venezuelalı mevkidaşı Felix Plasencia ile konsoloslukları yeniden açma konusunda mutabık kaldıklarını duyurdu.

Saar ile Plasencia arasında son haftalarda gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda "her iki ülkenin vatandaşlarına konsolosluk hizmetlerinin sunulmasını sağlayacak bir koordinasyon mekanizmasının kurulmasının" kararlaştırıldığı belirtildi.

İsrail ile Venezuela arasında 2009 yılından bu yana diplomatik ilişki bulunmuyordu.

Venezuela ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkiler, eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'in 2009'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrası İsrail büyükelçisini sınır dışı etmesiyle kesilmişti.???????

Kaynak: AA
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