İsrail hükümeti, işgal altındaki Suriye toprağı Golan'daki yerleşimleri genişletmeyi öngören kararı onayladı

İsrail hükümeti, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi için 1 milyar yeni İsrail şekeli yatırım yapacak. Yeni ailelerin bölgeye yerleşmesi ve altyapı projeleri hedefleniyor.

İsrail hükümeti, işgal altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri'nde yasa dışı "yerleşimlerinin genişletilmesi ve canlandırılması" için bölgeye yapılacak 5 yıllık yatırım planını onayladı.

Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Katzrin ve Golan Tepeleri'ne yaklaşık 1 milyar yeni İsrail şekeli (335 milyon Amerikan doları civarı) yatırım yapılacağını duyurdu.

İşgal altındaki Suriye Toprağı Golan Tepeleri ve Katzrin yerleşimine yapılacak bu yatırımın bölgeyi canlandırmakla kalmayacağını dile getiren aşırı sağcı Maliye Bakanı, altyapı, yüksek öğrenim ve istihdama yönelik yatırımların yanı sıra bölgeye 3 bin yeni ailenin yerleşmesi hedefini belirlediklerini aktardı.

Smotrich, "Lübnan'ı yerle bir ediyor ve Kuzey'i güçlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım

Okulu kana bulayan saldırganın babasından dehşete düşüren sözler

Okuldaki saldırı dehşetinde hayatını kaybeden Yusuf Tarık Gül son yolculuğuna uğurlandı

Okul saldırısında hayatını kaybeden Yusuf son yolculuğuna uğurlandı
Arda Güler’e karşı çaresiz kaldı! Neuer’den ilk yorum

Arda Güler’e karşı çaresiz kaldı! Neuer’den ilk yorum
19 yıllık öğretmen okul saldırıları sonrası isyan etti: Daha fazla yetki istiyoruz

19 yıllık öğretmen saldırılar sonrası isyan etti! Tek bir talebi var
Alanya'da otelde fenalaşan turist kaldırıldığı hastanede öldü

Ailesiyle Alanya'ya gelen genç turist hayatını kaybetti
Okuldaki saldırı dehşetinde hayatını kaybeden Yusuf Tarık Gül son yolculuğuna uğurlandı

Okul saldırısında hayatını kaybeden Yusuf son yolculuğuna uğurlandı
Kahramanmaraş okul saldırganı 5 silahı nereden buldu? Başsavcılık merak edilen soruya yanıt verdi

5 silahı nereden buldu? Başsavcılık merak edilen soruya yanıt verdi
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Yeniden yargılanan Nevzat Bahtiyar'ın cezası artırıldı