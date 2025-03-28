İsrail Hükümeti, Gazze'deki Esirlerin Serbest Bırakılması İçin Anlaşma Sağlamada Yetersiz Kaldı

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetini, Gazze'deki tüm İsrailli esirlerin serbest kalmasını sağlayacak bir anlaşma için çaba göstermemekle suçladı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, hükümetin İsrailli esirlerin serbest kalmasını sağlayacak anlaşma için bir yol bulmaya çalışmadığı kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un müzakerelerin canlandırılması için çaba sarf ettiğini aktarılan haberde, İsrail'in tutumu eleştirildi.

Witkoff'un müzakerelerin geleceğini kurtarmaya çalıştığı vurgulanan haberde, Mısır'ın arabuluculuğunda bir ilerleme sağlanamaması nedeniyle Katar'ın arabuluculuğuna geri dönmenin söz konusu olduğu ifade edildi.

Müzakerelerde ilerleme kaydedildiğine dair iddiaların abartılı olduğu belirtilen haberde, tarafların 5 esirin serbest bırakılması için müzakere yaptığı bildirildi.

Haberde, ABD'nin bu esirlerden birinin ABD- İsrail çifte vatandaşı Edan Alexander olması konusunda ısrar ettiği, diyalog olsa da ilerleme kaydedilemediği öne sürüldü.

Netanyahu güvenlik istişare toplantısı düzenledi

Öte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, dün akşam saatlerinde Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar ve ateşkes anlaşması müzakerelerine ilişkin bir güvenlik istişare toplantısı düzenlediği bildirildi.

Toplantıya, Netanyahu'nun yanı sıra görevden alınması üzerine tartışmalar yürütülen İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar, Savunma Bakanı Yisrael Katz, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Dış İstihbarat Servisi Mossad Direktörü David Barnea ve diğer güvenlik yetkililerinin katıldığı kaydedildi.