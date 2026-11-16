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İsrail hükümeti Batı Şeria'da 2026'da 100'den fazla yasa dışı yerleşim ve çiftlik kurdu

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İsrail 24 televizyon kanalına göre Netanyahu hükümeti, 2026'nın başından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbederek 100'den fazla yasa dışı yerleşim ve çiftlik kurdu. Yerleşimlerin son 30 yıldakinin dörtte birine denk geldiği belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin, 2026'nın başından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbederek 100'den fazla yasa dışı yerleşim ve çiftlik kurduğu bildirildi.

İsrail 24 televizyon kanalının haberine göre, işgal altındaki Batı Şeria'da toprak gasbının genişletilmesi, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti, ordu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler arasındaki işbirliğiyle sürdürülüyor.

Haberde, 2026'da Filistin toprakları gasbedilerek kurulan yasa dışı yerleşimlerin son 30 yılda inşa edilenlerin dörtte birine denk geldiğine dikkat çekildi.

Bu yıl yasa dışı yerleşim ve toprak gasbının hız kazandığına işaret edilen haberde, 100'den fazla yerleşim ve çiftlik kurulduğu bilgisine yer verildi.

Haberde, yeni kurulan yasa dışı yerleşim birimlerinin çoğunun resmi onay almadığı kaydedilerek, bazılarının ise Filistinlilere ait özel mülklere inşa edildiği belirtildi.

Netanyahu hükümetinin çeşitli bütçe ve ödenekler aracılığıyla yasa dışı yerleşimlerin finansmanı için on milyarlarca şekel ayırdığı ve siyasi destek sağladığı vurgulandı.

Yerleşim faaliyetlerindeki genişlemeye Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırıların da eşlik ettiği belirtilen haberde, evlerin ve araçların ateşe verildiği, tarım arazilerinin gasbedildiği ve Filistinli arazi sahiplerinin topraklarına erişiminin engellendiği ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da, yaklaşık 250 bini Doğu Kudüs'te olmak üzere Filistin topraklarını gasbeden 770 bin İsrailli, yüzlerce yasa dışı yerleşim birimi ve kaçak yerleşim noktasında yaşıyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2016'da kabul ettiği 2334 sayılı karara göre, 1967'den bu yana işgal altında tutulan Doğu Kudüs dahil Filistin topraklarında İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin hukuki geçerliliği bulunmuyor ve bölgedeki yerleşimler uluslararası hukukun açık ihlali olarak kabul ediliyor.

Kaynak: AA
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