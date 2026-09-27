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İsrail, Hollandalı diplomatlara 7 gün süre verdi, akreditasyonları iptal edecek

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İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, ticaret yasağı sonrası Hollanda'nın Filistin'de görevli diplomatlarının statü ve akreditasyonlarını iptal etme kararı aldıklarını açıkladı. Saar, belgelerin iadesi için 7 gün verildiğini, süre sonunda ayrıcalıkların biteceğini söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticaret yasağını yürürlüğe koyan Hollanda'nın Filistin'de görev yapan diplomatlarının diplomatik statü ve akreditasyonlarını iptal etme kararı aldıklarını açıkladı.

Bakan Saar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Filistin'de görevli Hollandalı diplomatlara belgelerini iade etmeleri için 7 gün verildiğini duyurdu.

Sürenin sonunda Hollandalı diplomatların İsrail nezdinde diplomatik ayrıcalıklarının ve dokunulmazlıklarının sona ereceğini belirten Saar, "Hollanda, Filistinliler nezdindeki çıkarlarını temsil etmeye devam etmek istiyorsa bunu İsrail topraklarından değil Filistin Yönetimi topraklarından gerçekleştirebilir." görüşünü paylaştı.

12 Batılı ülkenin 8 Eylül'de işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklama kararının ardından İsrail'in Kiryat Gat kentindeki Gazze Koordinasyon Merkezi'nde bulunan Hollandalı temsilcilerin çıkarıldığını kaydeden Saar, "Bir kez daha yineliyorum: İsrail, kendisine zarar vermeyi amaçlayan tedbirleri karşılıksız bırakmayacaktır." ifadesini kullandı.

Hollanda, İsrail'in işgal altındaki topraklarında bulunan yasa dışı yerleşim birimlerinden gelen ürünlerin ülkeye girmesini 22 Eylül'den itibaren yasaklamıştı.

12 ülkenin Batı Şeria kararı

Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere dışişleri bakanları, yaptıkları ortak yazılı açıklamayla İsrail yerleşimlerinde üretilen malların ticaretini kısıtlayacaklarını duyurmuştu.

Açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'daki eylemleriyle iki devletli çözümü baltalayan adımlar attığı vurgulanarak, durumun her geçen gün daha da kötü hale geldiği belirtilmişti.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin neden olduğu şiddet olaylarına işaret edilen açıklamada, iki devletli çözüm fikrinin korunması gerektiğinin altı çizilmişti.

İsrail, ticari yaptırımlara yanıt olarak İngiltere'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Filistin nezdindeki konsolosluğunu kapatma kararı aldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA
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