İsrail-Lübnan Hattında Çatışmalar Tırmanıyor: Hizbullah Hayfa'yı Vurdu, İsrail Lübnan'a Hava Harekatı Başlattı

( ANKARA ) - ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan gerilime, Lübnan merkezli Şii silahlı grup Hizbullah da dahil oldu. Hizbullah'ın İsrail'in Hayfa kentine füze saldırıları düzenlemesinin ardından İsrail ordusu, Lübnan genelinde geniş çaplı bir hava harekatı başlattığını duyurdu.

İsrail Beyrut'un güney banliyöleri ile havalimanı çevresindeki bölgeleri hedef alırken, Lübnan'daki 50'den fazla köyde yaşayan sivillere tahliye çağrısı yaptı ve hava saldırıları düzenledi.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Kuzey Komutanlığı Komutanı Rafi Milo, IDF tarafından yayımlanan açıklamasında, "Hizbullah, Lübnan devleti yerine İran rejimini tercih etti ve sivillerimize yönelik bir saldırı başlattı. Hazırlıklıydık ve bunun bedelini ağır ödeyecekler" ifadelerini kullandı.

Milo, İsrail'in kuzeyindeki yerleşimlerin korunmaya devam edileceğini ve bu bölgelerde yaşayanların tahliye edilmeyeceğini belirtti ve Lübnan'ın güneyine yönelik "Saldırılar sürüyor ve yoğunluğu artacak" dedi.

Hizbullah'ın önceki yıl İsrail ile yaşanan çatışmalar ve Suriye'deki yöentim değişikliği sonrasında ciddi askeri kayıplar vermesine rağmen, İran ile olan ideolojik, dini ve mali bağları nedeniyle savaşın parçası haline gelmesinin kaçınılmaz olması bekleniyordu.

