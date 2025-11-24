Haberler

İsrail, Hizbullah Lideri'ne Suikast Sonrası Hava Savunmasını Güçlendirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, Hizbullah'ın askeri kanadı lideri Heysem Ali Tabatabai'ye yönelik suikastın ardından olası misillemelere karşı kuzeydeki hava savunma sistemlerini güçlendirdi. Bölgedeki birliklerin alarm seviyesi yükseltildi.

İsrail ordusunun, Hizbullahı'nın askeri kanadının lideri Heysem Ali Tabatabai'ye yönelik suikastın ardından olası misillemeye karşılık, ülkenin kuzeyindeki hava savunma sistemlerini "güçlendirdiği" bildirildi.

Yerel basına konuşan ve adı açıklanmayan askeri yetkili, dün Beyrut'ta Tabatabai'ye yönelik suikast sonrası İsrail ordusunun Hizbullah'ın muhtemel misillemesine karşı hazırlandığını belirtti.

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine roket saldırısı düzenlenebileceği ihtimali nedeniyle bölgedeki hava savunma sistemlerinin güçlendirildiği ifade edildi.

Buna ek olarak İsrail'in kuzeyindeki birliklerin alarm seviyesinin de yükseltildiği kaydedildi.

Hizbullah'ın misilleme olarak roket saldırısı planladığına dair henüz kesin bir bilginin bulunmadığı aktarılan haberlerde, İç Cephe Komutanlığı'nın İsrail'in kuzeyindeki sivillere yönelik talimatlarında herhangi bir değişiklik yapmadığı belirtildi.

İsrail ordusu, pazar günü Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemişti.

Saldırıda Hizbullah'ın askeri kanadının lideri Tabatabai'nin öldüğü açıklanmıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, binlerce gencin hayali gerçekleşti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'tan Osimhen ve sakat oyuncular ile ilgili açıklama

Forma giyebilecek mi? Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması
Trafikte tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü

İlahi adalet! Tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Okan Buruk'tan Osimhen ve sakat oyuncular ile ilgili açıklama

Forma giyebilecek mi? Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Union Saint-Gilloise'dan Galatasaray ve Fenerbahçe kıyası: Atmosfer daha çılgın

G.Saray ve Fenerbahçe'yi kıyasladılar: Atmosferleri daha çılgın
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti, nüfus rakamları haklı çıkardı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti, rakamlar haklı çıkardı
Hakemden maç esnasında hayat kurtaran müdahale

Hakemden maç esnasında hayat kurtaran müdahale
Hande Erçel'e sette doğum günü sürprizi

Şaşkınlığı yüzüne yansıdı! Sette sürpriz doğum günü pastası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.