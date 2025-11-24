İsrail, Hizbullah Lideri'ne Suikast Sonrası Hava Savunmasını Güçlendirdi

İsrail ordusunun, Hizbullahı'nın askeri kanadının lideri Heysem Ali Tabatabai'ye yönelik suikastın ardından olası misillemeye karşılık, ülkenin kuzeyindeki hava savunma sistemlerini "güçlendirdiği" bildirildi.

Yerel basına konuşan ve adı açıklanmayan askeri yetkili, dün Beyrut'ta Tabatabai'ye yönelik suikast sonrası İsrail ordusunun Hizbullah'ın muhtemel misillemesine karşı hazırlandığını belirtti.

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine roket saldırısı düzenlenebileceği ihtimali nedeniyle bölgedeki hava savunma sistemlerinin güçlendirildiği ifade edildi.

Buna ek olarak İsrail'in kuzeyindeki birliklerin alarm seviyesinin de yükseltildiği kaydedildi.

Hizbullah'ın misilleme olarak roket saldırısı planladığına dair henüz kesin bir bilginin bulunmadığı aktarılan haberlerde, İç Cephe Komutanlığı'nın İsrail'in kuzeyindeki sivillere yönelik talimatlarında herhangi bir değişiklik yapmadığı belirtildi.

İsrail ordusu, pazar günü Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemişti.

Saldırıda Hizbullah'ın askeri kanadının lideri Tabatabai'nin öldüğü açıklanmıştı.