İran'ın art arda yaptığı misillemelerde İsrail'in merkez ve güneyinde sirenler çaldı

TEL ABD- İsrail'in saldırılar düzenlediği İran'ın art arda yaptığı misillemeler nedeniyle İsrail'in başkenti Tel Aviv'in de bulunduğu merkezinde ve güneyinde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığı kaydedildi.

İran'ın ilk önce İsrail'in merkezini hedef alan misillemesi nedeniyle birçok kentte sirenler çalarken, başkent Tel Aviv'de hava savunma sistemlerinin gelen füzeleri engellemeye çalıştığı görüldü. Bu sırada gökyüzünden şiddetli bir patlama sesi geldi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'ın 12 saat aradan sonra saldırı düzenlediğini belirterek, şiddetli patlama sesinin açık alana füze isabetinden kaynaklanabileceğini iddia etti.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, herhangi bir isabet veya yaralanma vakası bildirilmediğini aktardı.

İran, İsrail'in güneyini hedef aldı

İsrail'in merkezine yönelik saldırının ardından bir saatten kısa süre içinde İran, ikinci dalgada İsrail'in güneyindeki Necef bölgesini hedef aldı.

İran'dan ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in Necef ve Ölü Deniz bölgesinde sirenler devreye girerken, hava savunma sistemlerinin saldırıyı engellediği bildirildi.

Kızıl Davud Yıldızı, isabet olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşmazken, can kaybı raporu almadıklarını, sağlık ekiplerinin çalışmalar için "bölgeye" sevk edildiğini kaydetti.