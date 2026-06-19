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İsrail basını: İsrailli yetkili, Hizbullah ile yeni ateşkesin devreye girdiğini söyledi

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İsrail basını, ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'da Hizbullah ile yeni bir ateşkesin devreye girdiğini duyurdu. İsrailli yetkili, ordunun güney Lübnan'dan çekilmeyeceğini ve saldırılara karşılık verileceğini belirtti.

İsrail basınına yansıyan haberlere göre, İsrailli yetkili, ABD- İran mutabakatına rağmen şiddetli saldırılar düzenlenen Lübnan'da Hizbullah ile yeni ateşkesin devreye girdiğini belirtti.

İsrail devlet televizyonu KAN başta olmak üzere İsrail basınına yansıyan haberlerde, Lübnan'da ateşkesin başladığı iddia edildi.

Haberlere göre, İsrailli yetkili, Hizbullah ile yeni ateşkesin devreye girdiğini kaydederek İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgeden çekilmeyeceğini ve herhangi bir saldırı durumunda karşılık vereceklerini ileri sürdü.

İran ve ABD arasında varılan mutabakata göre Lübnan dahil tüm cephelerde ateşkes uygulanacağı belirtilmiş, bu durum İsrail'de tepkilere neden olmuştu.

İsrail ordusunun ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyine gece saatlerinde düzenlediği hava saldırılarında 25 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
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