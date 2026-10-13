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İsrail, hava sahasında fiber optik ve hücresel dronlara 6 ay yasak getirecek

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İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülke hava sahasında fiber optik kablolu ve hücresel ağ bağlantılı dronların kullanımının yasaklanacağını duyurdu. 18 Ekim'den itibaren 6 ay geçerli olacak özel güvenlik kararnamesi, Sivil Havacılık Dairesi onay verirse muafiyet tanıyacak.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülke hava sahasında fiber optik kablolu ve hücresel ağ bağlantılı dronların kullanımının yasaklanacağını duyurdu.

İsrail Savunma Bakanlığından Katz adına yapılan açıklamada, söz konusu dronların kullanımını yasaklayan "özel güvenlik kararnamesinin" pazar gününden (18 Ekim) itibaren 6 ay boyunca geçerli olacağı belirtildi.

Yasağın fiber optik kablolarla yönlendirilen veya bünyesindeki SIM kart sayesinde cep telefonu şebekeleri üzerinden yönlendirilen dronları kapsayacağı aktarıldı.

İsrail Sivil Havacılık Dairesinin onay vermesi halinde dronların kullanımına muafiyet tanınacağı kaydedildi.

Dron yasağının ardından ithalat kısıtlamaları başta olmak üzere çeşitli idari düzenlemelerin de devreye sokulacağı belirtildi.

Katz açıklamada, "Bu karar, dron saldırıları, üst düzey yetkililere yönelik suikast girişimleri, dronların suç örgütleri tarafından kullanımı, istihbarat toplama ve kaçakçılık gibi hem ülke içindeki hem de dışındaki düşmanlardan gelen somut istihbarat ve artan tehditler ışığında alınmıştır." ifadelerini kullandı.

Hizbullah'ın Lübnan ve İsrail'in kuzeyinde konuşlu İsrail birliklerine karşı fiber optik kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılar karşısında, İsrail ordusunun elektronik savunma sistemleri etkisiz kalmıştı.

İsrail iç kamuoyunda, Hizbullah'ın fiber optik kablolu İHA saldırıları Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin başarısızlığı olarak görülmüş ve "güvenlik açığı" tartışmalarına sebep olmuştu.

Kaynak: AA
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