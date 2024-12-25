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İsrail, Yemen'deki Husilere yönelik saldırılarını artıracak

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İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar, Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik saldırıları artıracaklarını duyurdu.

İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar, Filistin, Lübnan ve Suriye'nin ardından hedef tahtasına koydukları yeni ülkeyi açıkladı.

"SALDIRILARI ARTIRACAĞIZ"

İsrail Hava Kuvvetleri'nin pilot mezun töreninde Husilerle yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bar, Yemen'e yönelik 3 ayrı saldırı düzenlediklerini söyledi. Bar, hava saldırılarının "hızını ve yoğunluğunu gerektiği kadar artırarak sürdüreceklerini" ifade etti.

NE OLMUŞTU?

İsrail ile Yemen'deki Husiler arasındaki gerilim son günlerde giderek artıyor. Husiler, en son bu sabah İsrail'in orta kesimine yönelik balistik füzeyle saldırı girişiminde bulunmuştu. İsrail ordusu, söz konusu füzenin İsrail hava sahasına girmeden engellendiğini duyurmuştu. İsrail ordusu, 19 Aralık'ta Yemen'in başkenti Sana'nın yanı sıra Hudeyde kentine hava saldırıları düzenlemişti. Saldırılarda en az 9 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail, Yemen'deki Husilere yönelik saldırılarını artıracak
Kaynak: AA / Umut Halavart - Güncel
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMurat Celik:

tarihe not düşüyorum yakın zamanda Allah'ın izniyle Kudüs müslümanların olacak

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Haber YorumlarıVEFA:

Samanla avutulanlar Kudüs bizim olacak demeye başlamış. Asgari basa basa sağlıklı proteinden de mahrum ettiniz milleti, böyle oldu!!!

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

"RECEP" de diyor ki : Önce kınamaları arttıracağız... Sonra, protestoları arttıracağız... Sonra lanetlemeleri arttıracağız... Sonra, uluslararası topluma BOL BOL çağrıda bulunacağız... Sonra Marslılara, Jüpiterlilere, Venüslülere ve Satürnlülere de BOL BOL çağrıda bulunacağız... Sonra "dirayetli duruşumuzu" arttıracağız... Sonra, "bol bol miting düzenleyip bayrak sallayacağız".... Sonra da "34 Şubat'ta ANSIZIN GELEBİLİRİZ" diyeceğiz.... NASIL OLSA BU KOYUNLAR İNANIYORLAR !!!... B.O.P eşbaşkanı !

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