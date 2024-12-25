İsrail, Yemen'deki Husilere yönelik saldırılarını artıracak

İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar, Filistin, Lübnan ve Suriye'nin ardından hedef tahtasına koydukları yeni ülkeyi açıkladı.

"SALDIRILARI ARTIRACAĞIZ"

İsrail Hava Kuvvetleri'nin pilot mezun töreninde Husilerle yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bar, Yemen'e yönelik 3 ayrı saldırı düzenlediklerini söyledi. Bar, hava saldırılarının "hızını ve yoğunluğunu gerektiği kadar artırarak sürdüreceklerini" ifade etti.

NE OLMUŞTU?

İsrail ile Yemen'deki Husiler arasındaki gerilim son günlerde giderek artıyor. Husiler, en son bu sabah İsrail'in orta kesimine yönelik balistik füzeyle saldırı girişiminde bulunmuştu. İsrail ordusu, söz konusu füzenin İsrail hava sahasına girmeden engellendiğini duyurmuştu. İsrail ordusu, 19 Aralık'ta Yemen'in başkenti Sana'nın yanı sıra Hudeyde kentine hava saldırıları düzenlemişti. Saldırılarda en az 9 kişi hayatını kaybetmişti.