İsrail hapishanesinde tutulan Filistin direnişinin sembol ismi Bergusi'nin hayatından endişe ediliyor

Filistin yönetimi ile Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanesinde işkenceye maruz kaldığı bildirilen Filistin direnişinin sembol isimlerinden Mervan el-Bergusi'nin hayati tehlikesi hakkında uyarıda bulunarak uluslararası acil müdahale çağrısı yaptı.

Filistin Esirler Cemiyeti Müdürü Emced Neccar, yaptığı yazılı açıklamada, serbest bırakılması yönünde uluslararası alanda artan taleplerle eş zamanlı olarak Bergusi'ye yönelik saldırıların arttığını belirtti.

Neccar, "Bergusi'ye yönelik saldırıların artması işgalci İsrail hükümetinin tutukluluk altında ondan kurtulma yönündeki tehlikeli niyetini yansıtmaktadır. Suç teşkil eden bu durum uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlalidir." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletlere (BM), uluslararası kuruluşlara ve dünyanın özgür ülkelerine "acil müdahale" çağrısı yapan Neccar, BM bünyesindeki bir heyetin Bergusi'yi ziyaret etmesi, hapishanedeki durumunu incelemesi ve çok geç olmadan hayatının kurtarılması ve serbest bırakılması için İsrail'e baskı yapılması gerektiğini vurguladı.

Neccar, "İşgalci İsrail hükümetinin Bergusi'ye ve genel olarak Filistinli tutuklulara karşı uyguladığı intikam amaçlı politikalar göz önüne alındığında, Bergusi'nin hayatı gerçek bir tehlike altındadır ve ona gelebilecek herhangi bir zarardan tamamen İsrail sorumludur." ifadelerine yer verdi.

Bergusi'nin İsrail hapishanesinde ağır işkenceye maruz kaldığı açıklandı

Bergusi'nin oğlu Kassam ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, serbest bırakılan bir Filistinlinin kendisine aktardığına göre "Mervan el-Bergusi'nin İsrail hapishanesinde ağır işkenceye maruz kaldığını" duyurdu.

Kassam, İsrail güçlerinin, babasının vücudunu ezdiğini, dişlerini, kaburgalarını ve parmaklarını kırdığını ve kulağının bir kısmını kestiğini belirtti.

Serbest kalan söz konusu Filistinliyle tekrar iletişime geçmeye çalıştıklarını aktaran Kassam, henüz başarılı olamadıklarını ve herhangi bir bilgi alabilmek için tüm yasal makamlarla iletişim kurduklarını ifade etti.

Filistin yönetiminden uluslararası topluma çağrı

Öte yandan Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin yönetimi de İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilere ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin tüm uluslararası hukuk ve sözleşmelere aykırı olarak "insan onurunu zedeleyen ve hayatlarını tehdit eden vahşi ihlallere maruz kaldığı" kaydedildi.

İsrail'in Bergusi'ye yönelik saldırılarının ve tehlikeli intikam eylemlerinin kınandığı açıklamada, hem Bergusi'nin hem de hapishanelerdeki diğer Filistinlilerin güvenliğinden tamamen Tel Aviv hükümetinin sorumlu olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Filistinli tutuklulara yönelik ihlallerin devam etmesi tam bir savaş suçu teşkil etmektedir. Bu durum, Filistinli tutukluların iradesini kırmayı ve onları toplu şekilde cezalandırmayı amaçlayan İsrail'in sistematik kötü muamele politikasını yansıtmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Uluslararası topluma ve Uluslararası Kızılhaç Komitesine (ICRC) seslenilen açıklamada, yasal ve insani sorumluluklarını üstlenerek İsrail'in ihlallerine son verilmesi, hapishanedeki Filistinliler için uluslararası koruma sağlanması ve uluslararası hukuka göre haklarını kullanabilmeleri için acil harekete geçilmesi çağrısı yapıldı.

Aktivistler ve insan hakları savunucuları, 2002 yılından beri İsrail hapishanelerinde tutulan Filistin direnişinin sembol isimlerinden 66 yaşındaki Bergusi'nin serbest bırakılması için uluslararası kampanya başlatmıştı.

Bergusi'nin siyasi mücadelesi ve tutuklanması

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin kuzeybatısındaki Kober köyünde 6 Haziran 1958'de dünyaya gelen Bergusi, 15 yaşında Fetih Hareketine katıldı.

Bergusi, 1976'da 18 yaşındayken İsrail tarafından tutuklanarak bir süre hapiste kalırken bu süre zarfında İbranice öğrendi.

Üniversite yıllarında birçok kez gözaltına alınan Bergusi, 1985'te "idari tutuklu" olarak yeniden özgürlüğünden mahrum kalırken sonrasında ev hapsine alındı.

Filistin'de 1987 yılında ortaya çıkan Birinci İntifada'nın önde gelen isimleri arasında yer alan Bergusi, İsrail tarafından Ürdün'e sürgün edildi ve orada 7 yıl kaldı. Bergusi, İsrail ve Filistin yönetimi arasında imzalanan Oslo Anlaşması kapsamında 1994'te Batı Şeria'ya geri döndü.

Bergusi, 1996'da Ramallah ve El-Bire bölgesinden Fetih Hareketi adına Filistin Yasama Konseyi'ne seçildi. Bergusi, Fetih Hareketi içerisinde hızla yükselerek Hareketin Genel Sekreteri oldu.

Ramallah'taki evinde 15 Nisan 2002'de İsrail güçleri tarafından gözaltına alınan Bergusi, İsrail mahkemesi tarafından "öldürme ve öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla 5 kez müebbet ve 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kudüs Üniversitesi'nde siyaset bilimi dersleri veren Bergusi, tarih ve siyaset bilimi alanında lisans, uluslararası ilişkiler bölümünde yüksek lisans yaptı. Bergusi, cezaevinde doktora derecesinde mezun olurken, "Vaat", "Tutukluluğa Direniş" ve "Bin Günlük Tecrit" adlı kitapları yazdı.

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 18 Şubat 2024'te Bergusi'yi Ofer Askeri Hapishanesi'nden Ramon Cezaevi'ne naklederek tecrit hapsine aldırmıştı. Buna gerekçe olarak, Batı Şeria'da planlanan bir ayaklanma hakkında istihbarat ele geçirildiği öne sürülürken, bu kararla Filistinlilerin Bergusi'nin hayatına yönelik endişeleri arttı.