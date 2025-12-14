İsrail hapishanesinde "idari tutuklu" Filistinli bir genç hayatını kaybetti

İsrail'in "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla hapishanede tuttuğu 26 yaşındaki Filistinli Sahar Ahmed Halil Zaul'un hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada İsrail'in Ofer Hapishanesinde idari tutuklu Zaul'un hayatını kaybettiği belirtildi.

Batı Şeria'nın güneyindeki Beytullahim'e bağlı Husan beldesinden olan Zaul, 11 Haziran'dan bu yana İsrail hapishanesinde tutuluyordu.

Filistinli Zaul'ın ölüm nedenine ilişkin bilgi verilmezken kardeşi Halil Zaul'un da İsrail hapishanesinde olduğu kaydedildi.

Ekim 2023'ten bu yana can kaybı 86'ya ulaştı

Ortak açıklamada, son kayıpla Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerinde yaşamını yitiren ve kimlikleri açıklanan Filistinlilerin sayısının 86'ya yükseldiği aktarıldı.

Bunun son olmadığı ve can kayıplarında benzeri görülmemiş bir artış yaşandığı dile getirilen açıklamada, "İsrail vahşet sisteminin tutuklulara ve esirlere karşı uyguladığı, sistemli bir soykırımdan başka bir şey değil" ifadesi kullanıldı.

"Bu soykırımın İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir başta olmak üzere işgal hükümetindeki liderler ve bakanlar tarafından açık ve net çağrılarla yürütüldüğü" vurgulandı.

İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli esirlerden Abdurrahman es-Sebatin'in (22) de dört gün önce 10 Aralık'ta yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

İsrail hapishanelerindeki "yavaş ölüm" politikası

İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin ölümlerindeki tırmanışın hapishane sisteminin sistematik şekilde "yavaş ölüm" politikası uygulamaya devam ettiğini teyit ettiği vurgulandı.

Binlerce Filistinlinin, asgari yaşam koşullarından yoksun şartlar altında tutulması; işkence, aç bırakma, fiziksel ve cinsel saldırılar, tıbbi suçlar ile bulaşıcı hastalıkların yayılması gibi sistematik ihlallere maruz kaldığı, bu nedenle can kayıplarının artabileceği uyarısında bulunuldu.

Zaul'un ölümünden İsrail'i sorumlu tutan Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti, uluslararası insan hakları sistemine, Filistinliler aleyhinde işlenen savaş suçları nedeniyle İsrailli liderlerin hesap vermesini sağlayacak etkili adımlar atılması çağrısını yineledi.

"İsrail'in siciline eklenen yeni bir suç"

Hamas ise yaptığı açıklamada, Zaul'un hayatını kaybetmesini, "İşgalci İsrail'in tutukluların infaz edilmesi, işkence ve tıbbi ihmalle yavaş yavaş öldürülmesiyle dolu siciline eklenen yeni bir suç" şeklinde değerlendirdi.

Bu suçun, İsrail'in "tutsakları infaz etme" politikasını ilerletme yaklaşımının bir yansıması olduğu kaydedildi.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri 1 aydan 6 aya kadar alıkoyabiliyor.

Filistinli ve İsrailli insan hakları raporlarına göre, İsrail hapishanelerinde, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 9 bin 300'den fazla Filistinli bulunuyor.

İsrail hapishaneleri sık sık işkence, aç bırakılma ve tıbbi ihmal sonucu ölümlerle gündeme geliyor.