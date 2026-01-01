Haberler

İsrail hapishanesinde Filistinli bir tutuklu "şüpheli koşullar" altında hayatını kaybetti

Filistinli Hasan İsa el-Kaşaile'nin İsrail'deki hapishanede şüpheli koşullar altında yaşamını yitirdiği bildirildi. Ölüm sebebi ile ilgili iç soruşturma başlatıldığı açıklanırken, ilk bulgular tıbbi nedenlere işaret ediyor.

Filistinli bir tutuklunun, İsrail'e ait bir hapishanede "şüpheli koşullar" altında yaşamını yitirdiği bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Necef Çölü'ndeki Rahat kasabasından Hasan İsa el-Kaşaile İsrail ordusuna bağlı Bi'ru's-Seba (Beerşeba) Hapishanesi'nde hayatını kaybetti.

İsrail hapishanesinde 13 aydan uzun süredir tutulan Kaşaile'nin 6 ay sonra tahliye edilmesi planlanıyordu.

Öte yandan İsrail Hapishaneler İdaresinden bugün yapılan açıklamada, ülkedeki hapishanelerden birinde tutulan "Filistinli bir idari tutuklunun" hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Ölümün sebeplerini incelemek üzere iç soruşturma ekibi oluşturulduğu ve yürürlükteki prosedürlere uygun şekilde polisin bilgilendirildiği ileri sürülen açıklamada, ilk bulgulara göre ölümün büyük olasılıkla "tıbbi nedenlerden" kaynaklandığına işaret edildi.

Olayın koşulları ya da tutuklunun ölümünden önceki sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

Kaynak: AA / Said Amori - Güncel
