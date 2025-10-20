Haberler

İsrail Hapishanesinde Filistinli Esire Tedavi İsyanı: Plastik Mermiyle Vuruldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ofer Hapishanesi'nde tutulan Filistinli esir Azmi Nadir Ebu Helil, uyuz hastalığı nedeniyle tedavi talep ettikten sonra İsrail güçleri tarafından plastik mermiyle vuruldu. Hastalığın kötüleşmesi ve açlık nedeniyle sağlık durumu ciddi şekilde bozuldu.

İsrail hapishanesinde uyuz hastalığına yakalanan Filistinli esir, tedavi talep ettiği için İsrail güçleri tarafından plastik mermiyle vuruldu.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın orta kesiminde yer alan Ofer Hapishanesi'nde tutulan Filistinli Azmi Nadir Ebu Helil'in (31) nisan ayından bu yana uyuz hastalığı nedeniyle ciddi komplikasyonlar yaşadığı, ancak uygun tedaviyi alamadığı aktarıldı.

Ebu Helil'in durumunun kötüleştiği, cemiyet avukatları tarafından gerçekleştirilen son ziyarette vücudunda açık irinli yaralar, çatlaklar görüldüğü kaydedildi.

Hastalığının ilerlemesi üzerine eylül ayında hapishane yönetiminden tedavi olmayı talep eden Ebu Helil'in İsrail güçleri tarafından plastik mermiyle vurulduğu ve sağlık durumunun daha da kötüleştiği belirtildi.

Şiddetli kaşıntı ve ağrılı yaralar nedeniyle uyuyamadığı aktarılan Ebu Helil'in ayrıca sistematik şekilde aç bırakılması sonucu kilosunun 49 kilograma kadar düştüğü aktarıldı.

Cemiyet, uyuz hastalığının İsrail hapishanelerinde işkence aracı haline geldiğini, hapishane yönetiminin hastalık koşullarını kasten izole etmediğini vurguladı.

İsrail hapishanelerinde aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 10 binden fazla Filistinlinin tutulduğunu; burada işkence ve tıbbi ihmalle karşı karşıya kaldıkları, bu durumun bazı mahkumların ölümüne yol açtığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazır! İşte tutuklu başkanlar için istenen cezalar

İşte tutuklu CHP'li başkanlar için istenen cezalar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe taraftarına büyük müjde! Yıldız isim geri döndü

Fener taraftarına müjde! Yıldız isim geri döndü
Telefon bağımlısı gençten ailelere tavsiye: Küçükken çocuklara telefon vermeyin

Vali emriyle duş alan gencin ailelere önemli bir çağrısı var
Neye uğradığını şaşırdı! Arda Güler'i maç sonunda şaşkına çeviren istek

Neye uğradığını şaşırdı! Arda'yı şoke eden istek
2 bin yıllık gizem çözüldü, Roma'nın kayıp imparatoru bulundu

2 bin yıllık gizem çözüldü, Roma'nın kayıp imparatoru bulundu
Fenerbahçe taraftarına büyük müjde! Yıldız isim geri döndü

Fener taraftarına müjde! Yıldız isim geri döndü
Bodo/Glimt'in Galatasaray korkusu: Uzak durun

Bodo/Glimt'in Galatasaray korkusu: Uzak durun
CHP'li Başarır'ın 'Namus' çıkışına AK Parti'den sert tepki

CHP'li Başarır'ın "Namus" çıkışına AK Parti'den zehir zemberek yanıt
Hatay'da sel! Engelli kadın tekerlekli sandalyesiyle suya kapıldı

Görüntü Türkiye'den! Alt geçitte can pazarı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hiç kimse polisimize 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez

Polisimize "Düşman" denmesine Bakan Yerlikaya'nın tepkisi sert oldu
Fatih Ürek ile ilgili zayıflama iğnesi iddiasına yalanlama

Günlerdir konuşuluyor! Fatih Ürek'le ilgili korkutan iddiaya yanıt var
Hollywood yıldızı İstanbul'da! Yüzünü gizleyerek otele girdi

Ünlü oyuncu Sarıyer'de! Yüzünü gizleyerek otele girdi
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
TBMM'deki torba teklife eklenecek! 1 milyon 491 bin kişinin borcu siliniyor

Hükümet düğmeye bastı! Yüz binlerce vatandaşın borcu siliniyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.