İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu hayatını kaybetti

İsrail hapishanesinde tutuklu bulunan 54 yaşındaki Filistinli Mervan Fethi Harazellah'ın hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin Sivil İşler Genel İdaresinden yapılan açıklamada, "İsrail hapishanesinde tutulan ve yaralı haldeki 54 yaşındaki Harazellah'ın yaşamını yitirdiği" ifade edildi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada ise Harazellah'ın işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinden olduğu kaydedildi.

Harazellah'ın 8 Ocak'ta gözaltına alındığı ve İsrail'in kuzeyindeki Mecdo Hapishanesinde tutulduğu aktarıldı.

Açıklamalarda, Filistinlinin ölüm nedenine ilişkin detaylı bir açıklama yapılmadı.

Filistin Esirler Cemiyetinin açıklamasında, İsrail'in Gazze Şeridi'nde soykırıma başladığı Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerinde hayatını kaybeden ve duyurulan Filistinlilerin sayısının 89'a yükseldiği, bunlardan 53'ünün Gazze Şeridi'nde alıkonulanlardan olduğu bilgisi verildi.

Son kayıpla birlikte 1967'den bu yana İsrail hapishanelerinde yaşamını yitiren Filistinli tutukluların sayısının ise 326'ya yükseldiği belirtildi.

İsrail hapishaneleri, Filistinlilere yönelik işkence, aç bırakma ve tıbbi ihmal sonucu yaşanan ölümlerle sık sık gündeme geliyor.

Filistin Esirler Cemiyetine göre, İsrail hapishanelerindeki Filistinliler yetersiz beslenme, temiz su ve hijyen malzemelerine erişim eksikliği, uygun kıyafetlerin verilmemesi ve havalandırma yetersizliği gibi nedenlerle hastalıklara karşı savunmasız hale geliyor.