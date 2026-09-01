Haberler

Filistinli kadın esirlerin sağlık durumu kötüleşiyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filistin Esirler Heyeti, İsrail hapishanelerindeki kadın esirlerin sağlık koşullarının baskın, arama ve tıbbi ihmal nedeniyle kötüleştiğini, Damun Hapishanesi'nde baskınlar yapıldığını ve yaklaşık 92 kadının tutulduğunu açıkladı.

Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, İsrail hapishanelerindeki bazı Filistinli kadın esirlerin sağlık durumunun, baskın, baskı, arama ve cezalandırma uygulamalarının artmasıyla kötüleştiğini açıkladı.

Heyetten yapılan açıklamada, kadın esirlerin ifadelerinin ve hazırlanan raporların, İsrail hapishaneleri ve sorgu merkezlerindeki aşırı kalabalık, temel ihtiyaçların eksikliği, kötü yemek ve tıbbi ihmalin yanı sıra sık sık düzenlenen baskın, arama ve cezalandırma uygulamalarını belgelediği belirtildi.

Açıklamada, bu koşulların kadın esirlerin fiziksel ve psikolojik durumlarını olumsuz etkilediği, Damun Hapishanesi ile İsrail sorgu merkezlerinde bazı kadın esirlerin çeşitli sağlık sorunları yaşadığı ifade edildi.

Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin açıklamasında, 18 Ağustos'ta gözaltına alınan doktor Dima Muhammed Emin'in gözaltına alındıktan sonra kalp krizi belirtileri göstermesinin ardından operasyon geçirdiği belirtilirken Filistinli doktorun sağlık durumunun kötüleştiği ve sürekli tıbbi takip ile bakıma ihtiyaç duyduğu kaydedildi.

Damun Hapishanesi'ndeki kadın esirlerin bulunduğu noktalara 17 ve 18 Ağustos'ta baskınlar düzenlendiği, kadınların odalarından çıkarıldığı ve kişisel eşyalarıyla kıyafetlerine el konulduğu aktarıldı.

İsrail hapishaneleri ve gözaltı merkezlerinde yaklaşık 92 Filistinli kadın esirin bulunduğu bildirildi.

Kaynak: AA
CHP kurultay davasında 8 kişi için tahliye kararı! Tek bir tutuklu kaldı

Kılıçdaroğlu'nu yeniden CHP'ye getiren davada dikkat çeken karar

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi istenmeyen görüntüler

Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi istenmeyen görüntüler
Trump'ın hamlesi yetmedi! Kuzey Kore'den dünyayı tedirgin eden nükleer resti

Korkulan oldu! Kararını ilan etti
Almanya'da şoförlük sınavı Türkçe oldu, maaş 4 bin 500 Euro'ya çıkıyor

Avrupa ülkesi açığı kapatacak eleman arıyor: Maaş tam bir servet

Eşini robot süpürgeyle yakaladı, tazminat kazandı; hapse giren kendisi oldu!

Aldatan eşini robot süpürgeyle yakaladı ama hapse giren kendisi oldu!
Salah'tan maç sonunda dikkat çeken hareket! Beğeni yağıyor

Herkes Salah'ın yaptığını konuşuyor
Fatih Tekke'den istifa açıklaması

Fatih Tekke'den istifa açıklaması
Yer: Gaziantep! Yan odadan gelen sesleri kayda alıp paylaştı

Yan odadan gelen cinsel ilişki seslerini kayda alıp paylaştı