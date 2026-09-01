Filistinli kadın esirlerin sağlık durumu kötüleşiyor

Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, İsrail hapishanelerindeki bazı Filistinli kadın esirlerin sağlık durumunun, baskın, baskı, arama ve cezalandırma uygulamalarının artmasıyla kötüleştiğini açıkladı.

Heyetten yapılan açıklamada, kadın esirlerin ifadelerinin ve hazırlanan raporların, İsrail hapishaneleri ve sorgu merkezlerindeki aşırı kalabalık, temel ihtiyaçların eksikliği, kötü yemek ve tıbbi ihmalin yanı sıra sık sık düzenlenen baskın, arama ve cezalandırma uygulamalarını belgelediği belirtildi.

Açıklamada, bu koşulların kadın esirlerin fiziksel ve psikolojik durumlarını olumsuz etkilediği, Damun Hapishanesi ile İsrail sorgu merkezlerinde bazı kadın esirlerin çeşitli sağlık sorunları yaşadığı ifade edildi.

Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin açıklamasında, 18 Ağustos'ta gözaltına alınan doktor Dima Muhammed Emin'in gözaltına alındıktan sonra kalp krizi belirtileri göstermesinin ardından operasyon geçirdiği belirtilirken Filistinli doktorun sağlık durumunun kötüleştiği ve sürekli tıbbi takip ile bakıma ihtiyaç duyduğu kaydedildi.

Damun Hapishanesi'ndeki kadın esirlerin bulunduğu noktalara 17 ve 18 Ağustos'ta baskınlar düzenlendiği, kadınların odalarından çıkarıldığı ve kişisel eşyalarıyla kıyafetlerine el konulduğu aktarıldı.

İsrail hapishaneleri ve gözaltı merkezlerinde yaklaşık 92 Filistinli kadın esirin bulunduğu bildirildi.

Kaynak: AA