Filistinli kurumlar, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklu sayısının 9 bin 600'ü geçtiğini açıkladı

Filistin Esirler Günü yaklaşırken, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklu sayısının 9,600'ü aştığı, bunların 86'sının kadın ve 352'sinin çocuk olduğu bildirildi. Açıklamada, hapishane koşullarının kötüleştiği ve hasta mahkumların durumunun ciddileştiği vurgulandı.

Filistin Esirler Cemiyeti, Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Zamir Esirleri Koruma Kurumu tarafından 17 Nisan Filistin Esirler Günü yaklaşırken ortak açıklama yapıldı.

Gözaltılar ve kötüleşen hapishane koşullarının gölgesinde Nisan 2026 itibarıyla İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin sayısının 9 bin 600'ü aştığı belirtilen açıklamada, kadın esirlerin sayısının 25'i idari olmak üzere 86'ya ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, Ofer ve Megiddo hapishanelerinde yaklaşık 350 çocuğun ve Damon hapishanesinde iki kız çocuğunun tutulduğu aktarıldı.

İdari tutuklu çocuk sayısının 2025 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 180'e ulaştığı belirtilen açıklamada, toplam idari tutuklu sayısının ise kadınlar ve çocuklar dahil 3 bin 532'yi aştığı ifade edildi.

Ayrıca, İsrail'in "yasa dışı savaşçılar" olarak sınıflandırdığı tutukluların sayısının, cezaevi idaresi verilerine göre 1251 olduğu ancak askeri kamplarda tutulanların bu sayıya dahil edilmediği vurgulanan açıklamada, hasta mahkumların durumunun ciddi şekilde kötüleştiği konusunda uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, 1967 yılından itibaren hayatını kaybeden esirlerin sayısının 326'ya ulaştığı, bunlardan 89'unun 2023 yılında Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başlamasından bu yana yaşamını yitirdiğine dikkat çekilerek, 97 esirin cenazesinin ise hala alıkonulduğu, Gazze'den ise onlarca tutuklunun zorla kaybedildiği belirtildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Filistin Ulusal Konseyi, 1974'te 17 Nisan'ı "Filistin Esirler Günü" olarak ilan etmişti. Filistinliler, her yıl bu tarihte çeşitli etkinlikler, eylemler ve sempozyumlar düzenleyerek tutuklular meselesini dünya gündemine getirmeye çalışıyor.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar
