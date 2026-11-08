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İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin yaklaşık yüzde 80'inde uyuz görüldü

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Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerinde 90'ı kadın 9 bin 300'den fazla Filistinli esirin tutulduğunu bildirdi. Cemiyete göre çocuklar dahil kadın ve erkek esirlerin yaklaşık yüzde 80'i uyuz hastalığına yakalandı ve gerçek bir tedavi uygulanmadı.

İsrail hapishanelerinde tutulan 9 bini aşkın Filistinli esirin yaklaşık yüzde 80'inin uyuz hastalığına yakalandığı bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerinde halihazırda 90'ı kadın olmak üzere 9 bin 300'den fazla Filistinli esirin tutulduğu belirtildi.

Geçen aydan itibaren avukatlardan oluşan ekiplerin onlarca esiri ziyaret ettiği aktarılan açıklamada, hapishanelerdeki ihlallerin münferit olaylar değil, sistematik bir politikanın parçası olduğu ifade edildi.

Esirlerin ifadelerine göre, İsrail hapishanelerinde uyuz hastalığının yayıldığı, hasta ve yaralı esirlerin sağlık durumlarının kötüleştiği vurgulanan açıklamada, Filistinli esirlere yönelik kötü muamele ve işkence uygulamalarının sürdüğü kaydedildi.

Çok sayıda esirin ameliyat ve yardımcı tıbbi cihazlara ihtiyaç duyduğu ifade edilen açıklamada, İsrail hapishanelerindeki yaşam koşullarının esirlere yönelik bir işkence aracına dönüştürüldüğü belirtildi.

Filistinli esirlere yönelik baskın ve kötü muamele

İsrail hapishaneleri idaresine bağlı unsurların çeşitli silahlar ve polis köpekleri eşliğinde koğuşlara baskın düzenlediğine ilişkin esir ifadelerine yer verilen açıklamada, son aylarda plastik mermi ve türü bilinmeyen silahlarla onlarca esirin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, söz konusu silahların bazılarının yanıklara yol açtığı, bazılarının ise esirlerin hareket kabiliyetini kaybetmesine neden olduğu aktarıldı.

Binlerce esirin ciddi kıyafet sıkıntısı yaşadığına dikkat çekilen açıklamada, bunun uyuz hastalığının yayılmasının başlıca nedenlerinden biri olduğu belirtildi.

Ziyaret edilen ve serbest bırakılan esirlerin ifadelerine göre, çocuklar da dahil olmak üzere kadın ve erkek esirlerin yaklaşık yüzde 80'inin uyuz hastalığına yakalandığı, buna rağmen gerçek bir tedavi uygulanmadığı ve hastalığın yayılmasına yol açan koşulların ortadan kaldırılmadığı kaydedildi.

Filistin Esirler Cemiyetinin açıklamasında, Negev Hapishanesi'nde koğuşlara baskın düzenlendiği, esirlerin darbedildiği belirtildi.

Açıklamada, uluslararası insan hakları kuruluşlarına İsrail'in esirlere yönelik uygulamalarına karşı harekete geçme çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA
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