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Filistinli Milletvekili Tiybi: Ebu Safiyye Ziyareti Engellendi

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İsrail Meclisi'ndeki Filistinli milletvekili Ahmed et-Tiybi, Hapishaneler İdaresi'nin Gazze'den alıkonulan Dr. Husam Ebu Safiyye'yi ziyaret etmesine izin vermediğini açıkladı. Tiybi, bu kararın Ben-Gvir'in talimatıyla alınan siyasi bir karar olduğunu belirtti.

İsrail Meclisindeki Filistinli milletvekili Ahmed et-Tiybi, İsrail Hapishaneler İdaresinin, Gazze'den alıkonulan Dr. Husam Ebu Safiyye'yi ziyaret etmesine izin vermediğini duyurdu.

Tiybi'nin ofisinden yapılan açıklamada, Tiybi'nin Dr. Ebu Safiyye'nin serbest bırakılması talebini ele alan Yüksek Mahkeme oturumuna katıldıktan sonra, Ebu Safiyye'yi ziyaret etmek ve gözaltı koşulları ile durumunu doğrudan yerinde incelemek üzere resmi başvuru yaptığı, ancak Hapishaneler İdaresi'nin bu talebi reddettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dr. Ebu Safiyye ile görüşmemin engellenmesi, Hapishane İdaresi tarafından uygulanan ve terörü destekleyen Ben-Gvir'in talimatıyla alınmış, tamamen siyasi bir karardır. Dr. Ebu Safiyye, Gazze'deki sağlık sektörünün en zor dönemlerinden birinde hastalarının yanında kaldıktan sonra gözaltına alınmıştır. Gözaltı koşullarını öğrenmek bizim hakkımızdır. Ayrıca seçilmiş temsilcilerle görüşmesi de onun en doğal hakkıdır. Özellikle avukatları, Dr. Ebu Safiyye'nin işkenceye maruz kaldığını açıklamıştır."

Ben-Gvir'in Filistinli tutukluların parlamenterler ve kamuoyunun denetiminden uzak tutulmasını istediği vurgulanan açıklamada, "Ziyaretlerin yasaklanması, tutukluların durumunu takip etmemize ve haklarını savunmamıza asla engel olamayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Husam Ebu Safiyye, 27 Aralık 2024'te hastaneye baskın düzenleyen İsrail askerleri tarafından alıkonulmuştu.

İsrail Berşeva Bölge Mahkemesi, 28 Nisan'da Ebu Safiyye'nin "Yasa Dışı Muharipler Yasası" kapsamında, kendisine herhangi bir suçlama yöneltilmeksizin tutukluluk süresinin uzatılmasına karar vermişti.

Kaynak: AA
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