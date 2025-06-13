İsrail, Hamedan'daki Hava Üssüne İki Füze Saldırısı Düzenledi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, İran'ın Hamedan kentindeki Noje Hava Üssü'nü füzelerle iki kez hedef aldı. Saldırılarda can kaybı veya yaralanma rapor edilmedi.

- İsrail'den Hamedan'da hava üssüne iki füze saldırısı

TAHRAN - İsrail, İran'ın Hamedan kentindeki Noje Hava Üssü'nü füzelerle iki kez hedef aldı.

İsrail'in İran'a yönelik hava saldırıları sürüyor. İran basını, Hamedan kentinde bulunan Noje Hava Üssü'nün son 1 saat içinde İsrail füzeleriyle iki kez vurulduğunu duyurdu. Saldırılarda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYNUR SENA ÇABUK - Güncel
Bahçeli'den İsrail'in İran saldırılarına ilk tepki: Nihai hedef Türkiye'dir

Bahçeli'den İsrail'in İran saldırılarına tepki: Nihai hedef Türkiye
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin 100 yıllık ayakkabı devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 100 yıllık ayakkabı devi konkordato ilan etti
Trump: İsrail'in İran'a saldırısı mükemmeldi, dahası gelecek

Trump'tan bir tehdit daha: Saldırı mükemmeldi, devamı gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in İran saldırısına ilk tepki

Erdoğan'dan İsrail'in İran saldırısına ilk tepki
Gazze'ye yürüyen Mağrip Direniş Konvoyu'na katılmak üzere Mısır'a gelen 40 aktivist alıkonuldu

O ülkeden Gazze'ye yürüyeceklere engel! 40 aktivist alıkonuldu
Sıcak havadan bunalan Yasemin Kay Allen, gece yarısı denize girdi

Sıcak havadan bunaldı, gece yarısı denize atladı
Gökhan Göktürk canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor

Canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor
Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti

Artık mermer yok! Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.