Haberler

İsrail, Hamas'tan 2 İsrailli esirin cesedini teslim aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail, Hamas'ın İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan 2 İsrailli esirin cesedinin teslim alındığını açıkladı. Cesetlerin kimlik tespiti yapılacak ve ailelerine haber verilecek. Gazze'deki ateşkes anlaşması çerçevesinde daha önce 17 ceset teslim edilmişti.

İsrail, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) ekiplerine verdiği 2 İsrailli esirin cesedinin teslim alındığını ve otopsi raporunun beklendiğini duyurdu.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 cesedin bulunduğu tabutları Kızılhaç'tan teslim aldığı belirtildi.

Açıklamada, cesetlerin adli tıp kurumunda kimlik tespiti yapıldıktan sonra ailelerine haber verileceği aktarıldı.

İsrail basını, cesetlerin Tel Aviv'deki Ebu Kabir Adli Tıp Enstitüsü'ne getirildiğini aktardı.

Kassam Tugayları, arama çalışmaları sonucunda 2 İsrailli esir Amiram Cooper ve Saher Baruch'un cesetlerine ulaşıldığını açıklamıştı.

Kimlik tespitinin yapılmasının ardından cesetlerin İsrailli esirlere ait olduğu onaylanırsa Gazze Şeridi'nde 11 İsrailli esirin cesedi kalmış olacak.

Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması kapsamında hayattaki İsrailli esirlerin teslim edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde 28 İsrailli esirin cesedi kalmıştı.

Hamas daha önce anlaşma kapsamında İsrail'e 17 ceset teslim etmişti. İsrail ise yapılan testler sonucunda cesetlerden birinin Gazze'de kalan herhangi bir esire ait olmadığını, birinin ise daha önce alınan bir esire ait ceset parçaları olduğunu iddia etmişti.

Söz konusu iki esir teslim edilmeden önce Gazze Şeridi'nde 13 İsrailli esirin cesedinin bulunduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
Bomba iddia! Serdar Öktem cinayetinin azmettiricisi Moskova'da yakalandı

Serdar Öktem cinayetinin kilit ismi, o ülkede yakalandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartalkaya davasında sanık avukatından şok sözler: Benim müvekkilim geri zekalı

Avukat duruşmada çıldırdı: Benim müvekkilim geri zekalı
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
Trafikte akrobatik hareketler yapanlar yandı! Cezası artırılıyor

Trafikte bunu yapanlar yandı! Cezası artırılıyor
Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş

Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş
Kartalkaya davasında sanık avukatından şok sözler: Benim müvekkilim geri zekalı

Avukat duruşmada çıldırdı: Benim müvekkilim geri zekalı
Bahis skandalında deprem etkisi yaratacak iddia: Kendi maçına iddia oynayan hakem 5 milyon TL kazanmış

Kendi maçına iddia oynayan hakem 5 milyon TL kazanmış
Kızılcık Şerbeti'nin Leman'ına büyük şok: Alkol alıp sızdı, eski sevgilisi rızası olmadan...

Leman'a büyük şok: Alkol alıp sızdı, eski sevgilisi rızası olmadan...
MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı

MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı
Tartışmalı 'hız sınırı' kararı onaylandı, Avrupa ülkesinde koşmak yasaklandı

Tartışmalı karar onaylandı, Avrupa ülkesinde koşmak yasaklandı
'Çatlı' filminin çekimleri Budapeşte'de başladı! İşte setten ilk kareler

Merakla beklenen filmin çekimleri başladı! İşte setten ilk kareler
Camide katlettiği adamın eşine vahşeti tüyler ürperten sözle anlatmış

Camide katlettiği adamın eşine vahşeti tüyler ürperten sözle anlatmış
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Erzurum'da okul çıkışı merdivenlerde izdiham: 23 öğrenci yaralandı

Küçücük çocuklar, okul çıkışı kabusu yaşadı! Çok sayıda yaralı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.