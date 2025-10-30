İsrail, Hamas'tan 2 İsrailli esirin cesedini teslim aldı

İsrail, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) ekiplerine verdiği 2 İsrailli esirin cesedinin teslim alındığını ve otopsi raporunun beklendiğini duyurdu.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 cesedin bulunduğu tabutları Kızılhaç'tan teslim aldığı belirtildi.

Açıklamada, cesetlerin adli tıp kurumunda kimlik tespiti yapıldıktan sonra ailelerine haber verileceği aktarıldı.

İsrail basını, cesetlerin Tel Aviv'deki Ebu Kabir Adli Tıp Enstitüsü'ne getirildiğini aktardı.

Kassam Tugayları, arama çalışmaları sonucunda 2 İsrailli esir Amiram Cooper ve Saher Baruch'un cesetlerine ulaşıldığını açıklamıştı.

Kimlik tespitinin yapılmasının ardından cesetlerin İsrailli esirlere ait olduğu onaylanırsa Gazze Şeridi'nde 11 İsrailli esirin cesedi kalmış olacak.

Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması kapsamında hayattaki İsrailli esirlerin teslim edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde 28 İsrailli esirin cesedi kalmıştı.

Hamas daha önce anlaşma kapsamında İsrail'e 17 ceset teslim etmişti. İsrail ise yapılan testler sonucunda cesetlerden birinin Gazze'de kalan herhangi bir esire ait olmadığını, birinin ise daha önce alınan bir esire ait ceset parçaları olduğunu iddia etmişti.

Söz konusu iki esir teslim edilmeden önce Gazze Şeridi'nde 13 İsrailli esirin cesedinin bulunduğu bildirilmişti.