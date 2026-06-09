Haberler

İsrail'de yapılan ankete göre halkın yüzde 61'i Netanyahu'nun seçim yarışına katılmasını istemiyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Demokrasi Enstitüsü anketine göre, vatandaşların çoğunluğu Başbakan Netanyahu'nun seçimlerde yeniden aday olmasını istemiyor. Ayrıca Trump'ın İsrail güvenliğine öncelik verdiğine inananların oranı düştü.

İsrail Demokrasi Enstitüsü (IDI) tarafından yapılan anket, İsrail halkının çoğunluğunun Başbakan Binyamin Netanyahu'nun seçimlerde yeniden adaylığına karşı olduğunu ortaya koydu.

IDI'nin 31 Mayıs - 5 Haziran tarihlerini kapsayan kamuoyu araştırmasında, Başbakan Netanyahu'nun seçimlerde yeniden adaylığı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in güvenliğine öncelik verip vermediği algısı ele alındı.

Seçmenlerin yüzde 61'i Netanyahu'nun yeniden adaylığına karşı

İsrail'de 2009 yılından bu yana neredeyse kesintisiz şekilde iktidarda bulunan ve ülkenin en uzun süre görev yapan Başbakan'ı Netanyahu'nun, en geç 27 Ekim'de gerçekleştirilmesi planlanan genel seçimlerde yeniden aday olması bekleniyor.

Buna karşın IDI anket verilerine göre, İsrail vatandaşlarının yüzde 61'i Netanyahu'nun seçimlerde bir kez daha başbakanlık yarışına girmemesi gerektiğini düşünüyor.

Katılımcıların yüzde 61'i, Netanyahu'nun ardından göreve gelecek başbakanlar için "en fazla iki dönem" seçilme sınırı getirilmesini istedi.

Söz konusu yasal düzenleme talebine, İsrail siyasetinin sol, merkez ve sağ kanadındaki İsrailli seçmenlerin büyük çoğunluğunun destek vermesi dikkati çekti.

Trump'ın "İsrail'in güvenliğine öncelik verdiği" algısı azaldı

Öte yandan IDI anketi, Netanyahu hükümetinin dış politika ve savunma stratejisinde önemli yer tutan ABD desteğine yönelik halk nezdindeki güvenin de ciddi ölçüde gerilediğini gösterdi.

İsrail vatandaşlarının yüzde 44'ü İsrail'in güvenliğinin ABD Başkanı Trump'ın temel öncelikleri arasında yer aldığına inanıyor.

Ankete katılan İsrail vatandaşlarının yüzde 54'ü ise Trump'ın, İsrail'in güvenliğine "çok az veya yetersiz" düzeyde öncelik verdiği kanaatinde olduğunu belirtti.

Yahudi kökenli İsrail vatandaşları arasında mayısta yüzde 64 seviyesinde olan söz konusu oran, ciddi bir düşüş göstererek yüzde 41'e geriledi.

Söz konusu oranın, IDI'nin Trump'ın ABD başkanlık seçimlerini kazandığı Kasım 2024'ten bu yana yaptığı ölçümler arasındaki en düşük seviye olduğu vurgulandı.

750'den fazla katılımcıyla gerçekleştirilen kamuoyu araştırmasının hata payı yüzde 3,57 olarak açıklandı.

Kaynak: AA / Burak Dağ
İran savaş uçakları havalandı, Erbil'den patlama sesleri geliyor

Savaş uçakları havalandı, Türkiye'nin komşusu vuruluyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Futbolseverler, Dünya Kupası'nda yeni kurallara tanıklık edecek

Tüm dünya bir ilke tanıklık edecek
Emekli gurbetçiler yurda giriş yapmaya başladı

Bavulunu aracına yükleyen yola çıktı! Kimi 3, kimi 6 aylığına geliyor
Şüpheli şekilde hayatını kaybeden Irmak öğretmenin kahreden görüntüleri

Şüpheli şekilde ölmüştü! Irmak öğretmenin kahreden görüntüleri
Donanma personeli öğle arasında denize girdi, köpekbalığının saldırısına uğradı

Çığlıklar kıyıya kadar ulaştı! Saniyeler içinde saldırıp kayboldu
Togg'dan 900 bin TL'ye kadar sıfır faizli kredi kampanyası

TOGG'dan dev kampanya! Yüzde 0 faiz ile otomobil sahibi olma fırsatı
Bahçelievler Belediye Başkanı, ruhsatsız iş yapan Suriyeli esnafın dükkanını mühürledi

Suriyeli esnafın dükkanına girer girmez talimatı verdi
Aykut Kocaman'dan olumsuz not: O transferi istemiyor

O transferi istemedi!