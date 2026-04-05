İsrail gazetesi: Güvenlik Kabinesi, bu akşam İran gündemiyle toplanacak

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin "ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşma için İran'a tanıdığı süre dolarken" bu akşam İran gündemiyle toplanacağı belirtildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, Güvenlik Kabinesi toplantısının bu akşam saat 20.00'de yapılacağını kaydetti.

Dün yapılması planlanan İran konulu İsrail Güvenlik Kabinesi toplantısının Trump'ın İran'a tanıdığı 10 günlük sürenin sonuna gelinirken, bugün saat 20.00'de yapılacağı ifade edilen haberde, toplantının daha önce 2 kez ertelendiği kaydedildi.

ABD Başkanı Trump, 27 Mart'ta, İran'ın elektrik santrallerini hedef alma kararını 6 Nisan'a kadar durdurmasına ilişkin, İran'ın kendisinden 7 gün süre istediğini ancak kendisinin bu süreyi 10 güne çıkardığını ileri sürmüştü.

Daha sonra "İran'a, ya bir anlaşma yapması ya da Hürmüz Boğazı'nı açması için 10 gün verdiğim o anı hatırlıyor musunuz? Süre daralıyor." ifadesini kullanan Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılmaması durumunda Tahran yönetiminin üzerine "kıyametin kopmasının" yakın olduğunu iddia etmişti.