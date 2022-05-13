İsrail Güvenlik Güçleri, Gazeteci Shireen Abu Aqla'nın Cenazesine Saldırdı - Haberler

İsrail güvenlik güçleri, Batı Şeria'daki mülteci kampında İsrail güçleri tarafından vurularak öldürülen Al Jazeera'nin muhabiri Shireen Abu Aqla'nın cenazesine saldırdı.

İsrail güvenlik güçlerinin, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Doğu Kudüs'te Al Jazeera muhabiri Aqla'nın cenaze töreni için toplanan kalabalığa saldırdığı görüldü. Al Jazeera'nın haberine göre, binlerce Filistinli, Aqla'nın Zion Dağı Protestan Mezarlığı'na götürülmeden önce bir araya gelmişti.