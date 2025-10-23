İsrail Güçlerinden Nablus'a ve Umm Safa'ya Baskın

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine düzenlediği baskın sırasında bir Filistinli genci yaralarken, Ramallah'ın batısındaki Umm Safa köyünde Filistinlilerin evlerine geniş çaplı baskınlar düzenledi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, ekiplerinin, İsrail güçlerinin Nablus kentinin Rasulayn bölgesine düzenledikleri baskın sırasında gerçek mermiyle ateş açması sonucu boynundan yaralanan 18 yaşındaki bir genci hastaneye kaldırdığı belirtildi.

Sivil toplum kuruluşu Filistin Tıbbi Yardım Derneği ise Nablus'ta göz yaşartıcı gazdan etkilenenlere sahada tıbbi müdahalede bulunduğunu bildirdi.

Görgü tanıklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail ordusu Nablus'a baskın düzenleyerek Rasulayn bölgesine piyade askerleri konuşlandırdı ve vatandaşlara kurşun ve göz yaşartıcı gazla saldırdı.

Ramallah'ın batısındaki Umm Safa köyünün yerel meclis başkanı Mervan Sabah da çok sayıda İsrail askerinin köydeki çok sayıda eve baskın düzenleyerek sakinlerini sorguladığını söyledi.

Sabah, Umm Safa köyündeki evlerin çoğuna baskın düzenlendiğini ev ve araçlardaki eşyaların kırıldığını, bölge sakinlerine yönelik saha sorgulaması yapıldığını ve kimliklerinin fotoğraflarının çekildiğini kaydetti.