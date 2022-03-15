İsrail güçleri tarafından öldürülen Filistinlinin cenaze töreni - Haberler

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İsrail güçleri tarafından öldürülen Filistinlinin cenaze töreni

AA - Hisham K. K. Abu Shaqra - Güncel
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Görüntü Dökümü: Cenazenin sloganlar eşliğinde omuzlarda taşınması NABLUS - İsrail güçlerinin, Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 20'li yaşlardaki Ala Şiham yaşamını yitirdi.

Görüntü Dökümü:

Cenazenin sloganlar eşliğinde omuzlarda taşınması NABLUS - İsrail güçlerinin, Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 20'li yaşlardaki Ala Şiham yaşamını yitirdi. Kalendiya Mülteci Kampı'nda düzenlenen cenaze töreninde Şiham'in naaşı, omuzlarda taşınarak son yolculuğuna uğurlandı.

İsrail güçleri tarafından öldürülen Filistinlinin cenaze töreni

İsrail güçleri tarafından öldürülen Filistinlinin cenaze töreni

İsrail güçleri tarafından öldürülen Filistinlinin cenaze töreni

AA / Hisham K. K. Abu Shaqra - Güncel

Mülteci Kampı, Doğu Kudüs, Cenaze, İsrail, Güncel, Haberler

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