İsrail güçleri tarafından öldürülen Filistinlinin cenaze töreni
AA - Hisham K. K. Abu Shaqra - Güncel
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Görüntü Dökümü: Cenazenin sloganlar eşliğinde omuzlarda taşınması NABLUS - İsrail güçlerinin, Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 20'li yaşlardaki Ala Şiham yaşamını yitirdi.
Görüntü Dökümü:
Cenazenin sloganlar eşliğinde omuzlarda taşınması NABLUS - İsrail güçlerinin, Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 20'li yaşlardaki Ala Şiham yaşamını yitirdi. Kalendiya Mülteci Kampı'nda düzenlenen cenaze töreninde Şiham'in naaşı, omuzlarda taşınarak son yolculuğuna uğurlandı.