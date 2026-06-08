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İsrail güçleri Suriye'nin güneyindeki Dera kırsalında bir köye baskın düzenledi

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İsrail askerleri, Suriye'nin güneyindeki Dera kırsalında bulunan Marya köyüne baskın düzenledi, 9 evde arama yaptı ve ağır makineli tüfeklerle ateş açtı. Baskının ardından bölgeden çekildi.

İsrail güçlerinin, Suriye'nin güneyindeki Dera kırsalında bir köye baskın düzenlediği belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Marya köyüne baskın yaparak 9 evde arama gerçekleştirdi.

Baskın sırasında İsrail güçlerinin ağır makineli tüfeklerle ateş açtığı belirtildi.

İsrail güçlerinin baskının ardından bölgeden çekildiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak
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