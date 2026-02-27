Haberler

Suriye'nin güneyindeki Kuneytra kırsalında devriye atan İsrail güçleri 2 çocuğa saldırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye'nin Kuneytra ilinde devriye atan İsrail güçlerinin, hayvan otlatan iki çocuğa saldırarak bir koyun çaldığı bildirildi. Olayla ilgili detaylar henüz açıklanmadı.

Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ili kırsalında devriye atan İsrail güçlerinin 2 çocuğa saldırdığı ve bir koyun çaldığı belirtildi.

Suriye devlet televizyonu el-İhbariyye'nin haberine göre, devriye atan İsrail'e bağlı askeri güçler, Kuneytra kırsalındaki Berika köyü yakınlarında hayvan otlatan iki çocuğa saldırdı ve bir koyun çaldı.

Haberde, saldırıya uğrayan çocukların durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusu Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ve Dera'da ilerleme kaydederek aralıklarla arama tarama çalışmaları yapıyor.

İsrail ordusu, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından geçen bir yılda Kuneytra ilinde 40'tan fazla kişiyi alıkoyarken 9 askeri üs inşa ederek yaklaşık 12 bin dönümlük araziyi de işgal etti.

Şam yönetimi, İsrail'in Kuneytra ve Dera kırsalında düzenlediği baskınlar ve sivillere yönelik saldırılarının, 1974'te imzalanan "Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması"nın açık ihlali olduğunu belirtiyor.

Kaynak: AA / ABDULSALAM FAYEZ
Afganistan'a savaş ilan eden Pakistan'dan kritik hamle! Tüm ülkede yasaklandı

Savaşı resmen ilan eden taraftan kritik hamle! Tüm ülkede yasaklandı
Liverpool ile eşleşen Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike

Liverpool ile eşleşen Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
Bilerek sakatlık numarası yaptı! Rakip dahil bütün dünya alkışladı

Bilerek sakatlık numarası yaptı! Rakip dahil bütün dünya alkışladı
Dünyayı tedirgin eden savaşta Afganistan'dan Pakistan'a zeytin dalı

Dünyayı tedirgin eden savaşta taraflardan birinden zeytin dalı geldi
Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor

Trump, müzakere köprüsünü tamamen yıkmak üzere! Açık açık tehdit etti
Bu köyün tek sakini onlar! 9 yıldır 3 metre karın altında nöbet tutuyorlar

Köyün tek sakinleri! 9 yıldır 3 metre karın altında nöbet tutuyorlar
ABD'nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu

ABD'nin en pahalı hava aracı kayboldu, hem de bakın hangi ülkede