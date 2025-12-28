Haberler

İsrail ordusu, Suriye'nin Kuneytra ilinde 6 genci alıkoydu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail güçleri, Suriye'nin Kuneytra ilinde gerçekleştirdiği baskınlarda 6 genci alıkoyarak bölgedeki güvenlik durumunu bir kez daha gündeme getirdi. Alıkonan gençlerin kimlikleri ve durumu hakkında detaylar ise belirsizliğini koruyor.

İsrail güçlerine ait devriyeler, Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytra ili kırsalına baskın düzenleyerek bölgedeki 6 genci alıkoydu.

Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail'e ait 4 askeri araçtan oluşan birlik, Kuneytra ilinin güney kırsalındaki Ebu Gitar Tepesi'nden hareketle Saydah el-Hanout köyü yönüne doğru ilerledi.

Haberde, İsrail ordusunun, bölgede hayvanlarını otlatan İbrahim Gazi eş-Şenur isimli bir genci alıkoyduğu aktarıldı.

Öte yandan İsrail güçlerine ait başka bir devriyenin de gün içinde Kuneytra kırsalındaki Kevdene köyü yakınlarında mantar arayan Deralı 5 genci daha alıkoyduğu belirtildi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın daha önce yaptığı açıklamaya göre, İsrail ordusu, 8 Aralık 2024 ile 18 Temmuz 2025 tarihleri arasında Suriye'nin çeşitli bölgelerine 1000'den fazla hava saldırısı, yaklaşık 400 kara baskını düzenledi.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
Zelenski ile görüşecek olan Trump'tan Putin'e telefon

Zelenski ile görüşecek olan Trump'tan Putin'e telefon
Tarla fiyatı 2 liraya kadar düştü, üretici isyan etti

Tarla fiyatı 2 liraya kadar düştü, markette el yakıyor
7 ay içinde ikinci acı! Serkan Keskin'in babası hayatını kaybetti

7 ay içinde ikinci acı! Ünlü oyuncu babasını toprağa verdi
Kenan Yıldız'ın Juventus'taki yeni maaşı ortaya çıktı

Kenan Yıldız imzayı atıyor! Maaşı da ortaya çıktı
Japonya'da kayak merkezinde feci kaza: 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Telesiyejde facia; 5 yaşındaki çocuk canından oldu
Yurt dışından gelen telefonlarda son 3 gün, milyonlarcası kapanabilir

Yurt dışından gelen telefonlarda son 3 gün, milyonlarcası kapanabilir
2 üründe indirim haberini alan oraya koştu! 9 saat boyunca kuyrukta beklediler

2 üründe indirim haberini alan oraya koştu! 9 saat kuyrukta beklediler