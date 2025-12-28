İsrail ordusu, Suriye'nin Kuneytra ilinde 6 genci alıkoydu
İsrail güçleri, Suriye'nin Kuneytra ilinde gerçekleştirdiği baskınlarda 6 genci alıkoyarak bölgedeki güvenlik durumunu bir kez daha gündeme getirdi. Alıkonan gençlerin kimlikleri ve durumu hakkında detaylar ise belirsizliğini koruyor.
İsrail güçlerine ait devriyeler, Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytra ili kırsalına baskın düzenleyerek bölgedeki 6 genci alıkoydu.
Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail'e ait 4 askeri araçtan oluşan birlik, Kuneytra ilinin güney kırsalındaki Ebu Gitar Tepesi'nden hareketle Saydah el-Hanout köyü yönüne doğru ilerledi.
Haberde, İsrail ordusunun, bölgede hayvanlarını otlatan İbrahim Gazi eş-Şenur isimli bir genci alıkoyduğu aktarıldı.
Öte yandan İsrail güçlerine ait başka bir devriyenin de gün içinde Kuneytra kırsalındaki Kevdene köyü yakınlarında mantar arayan Deralı 5 genci daha alıkoyduğu belirtildi.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın daha önce yaptığı açıklamaya göre, İsrail ordusu, 8 Aralık 2024 ile 18 Temmuz 2025 tarihleri arasında Suriye'nin çeşitli bölgelerine 1000'den fazla hava saldırısı, yaklaşık 400 kara baskını düzenledi.