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İsrail güçleri Nablus Beyta'da Filistinlileri evlerinden çıkarıp iki evi yıktı

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Filistinli güvenlik kaynaklarına göre İsrail güçleri, buldozerlerle Nablus'un güneyindeki Beyta beldesine girdi; beldenin batı kesimindeki Filistinlileri evlerini terk etmeye zorladı. Ardından bir evi yıktı, başka bir eve patlayıcı yerleştirerek binayı havaya uçurdu.

NABLUS, 30 Ekim (Xinhua) -- İsrail güçleri tarafından Batı Şeria'nın Nablus kentinin Beyta beldesinde gerçekleştirilen yıkımın ardından yükselen dumanlar, 28 Ekim 2026.

Filistinli güvenlik kaynaklarının Xinhua'ya yaptığı açıklamaya göre, askeri araçlar ve buldozerler eşliğinde Nablus'un güneyindeki Beyta beldesine giren İsrail güçleri, beldenin batı kesimindeki Filistinlileri evlerini terk etmeye zorladı.

Kaynaklar, İsrail güçlerinin daha sonra bir evi yıktığını, başka bir eve ise patlayıcı yerleştirerek binayı havaya uçurduğunu belirtti. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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