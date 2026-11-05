İsrail güçleri El Halil'de 5 dükkanı yıktı, yerleşimciler araçları ateşe verdi

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EL HALİL, 5 Kasım (Xinhua) -- Batı Şeria'nın El Halil kenti yakınlarında Filistinlilere ait bir binayı yıkan İsrail'e ait iş makineleri, 3 Kasım 2026.

İsrailli yetkililer, salı günü Batı Şeria'da bazı dükkanları yıktı ve Filistinlilere ait onlarca dönümlük tarım arazisine el konulmasına yönelik askeri emirler çıkardı.

İsrailli yerleşimciler ise Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde meydana gelen ayrı olaylarda Filistinlilere ait bir evi ve çok sayıda aracı ateşe verdi.

Yerel kaynakların bildirdiğine göre, İsrail güçleri ağır iş makineleriyle El Halil'in kuzeybatısındaki Haska Yolu bölgesine baskın düzenleyerek 5 dükkanı yıktı. (Fotoğraf: Mamoun Wazwaz/Xinhua)

Kaynak: Xinhua