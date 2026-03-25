Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail, Batı Şeria'da en az 40 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail güçlerinin dün akşamdan bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs'te en az 40 Filistinliyi gözaltına aldığını bildirdi.

Cemiyetten yapılan açıklamada, gözaltına alınanlar arasında Ramallah'tan bir gazeteci, El Halil'den bir kız çocuğu ile daha önce serbest bırakılmış çok sayıda Filistinlinin de bulunduğu belirtildi.

En az 40 kişinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, gözaltıların Kudüs, Nablus, El Halil, Tubas, Tulkerim, Ramallah ve Kalkilya vilayetlerinde gerçekleştirildiği kaydedildi.

İsrail'in, yılbaşından bu yana gözaltı ve sahada sorgulama uygulamalarını hızlandırdığı dile getirilen açıklamada, bunun "Gazze'deki soykırım saldırılarının" başlamasından bu yana benzeri görülmemiş bir düzeye ulaştığı ve Filistin toplumunun farklı kesimlerini hedef alan toplu cezalandırma politikası kapsamında yürütüldüğü ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Filistinli kadınların da süregelen gözaltı operasyonlarıyla sistematik biçimde hedef alındığı, rehin alma amacıyla gözaltı, gece baskınları ve sert sorgu yöntemlerinin, baskı ve toplu cezalandırma aracı olarak kullanıldığı vurgulandı.

İsrail makamlarının Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik günlük gözaltıları sürdürdüğü belirtilen açıklamada, bunun sabit ve sistematik politikaların başında geldiği, "soykırım saldırılarının" başlamasından bu yana Batı Şeria'da 22 binden fazla kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.