İsrail güçleri, Batı Şeria'da Filistinlilere müdahale etti

İsrail güçleri, sağcı milletvekillerinin katılımıyla Yahudi yerleşimcilerin yürüyüş yaptığı Nablus kenti yakınlarında Filistinlilere müdahale ederek 8 kişiyi yaraladı.

İşgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimci gruplar, Nablus kenti yakınlarında bulunan ve İsrail nezdinde de yasa dışı kabul edilen tahliye edilmiş Humeş yerleşim yerine yürüdü.

Aşırı sağcı Milletvekili Itamar Ben-Gvir ve yakın zamanda koalisyon hükümetinden "yeterince sağ siyaset izlemediği" gerekçesiyle istifa eden Milletvekili Idit Silman da bu gruba katıldı.

İsrail güçleri, çevredeki Filistin beldelerinin bu rotaya ulaşan yollarını kapatırken, bölgede toplanan Filistinlilere, kauçuk kaplı mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombasıyla müdahale etti.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre 8 Filistinli kauçuk kaplı mermiyle yaralanırken 60'tan fazla kişi göz yaşartıcı gazdan etkilendi.